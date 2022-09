Crusader Kings: Event Pack Friends & Foes erscheint am 8.9.22

PC Xbox X PS5 Linux MacOS

Paradox hat eine neue Erweiterung für Crusader Kings 3 (Grundspiel im Test, Erweiterung Royal Court im Check) angekündigt. Crusader Kings 3 setzt von den Globalstrategie-Titeln am stärksten den Fokus auf die Herrscher als Persönlichkeiten und auf die teils absurden Lebensgeschichten, die sich aus den Beziehungs-Mechaniken zu anderen Herrschern und Familienangehörigen sowie geskripteten Events ergeben.

Beim Persönlichen setzt auch der DLC Friends and Foes an. Es soll über 100 neue Events einführen. Mal in Form neuer Kindheits- und Jugenderlebnisse von Charakteren, oder in Gestalt einer Erinnerung an ein besonderes Erlebnis mit einem Verbündeten. Ein Ereignis behandelt wiederum "die Werbung um zukünftige Ehepartner mit verschwenderischer Aufmerksamkeit".

Spielmechanisch bringt es neue Vorteile, mit einem Mitstreiter den neuen Status "bester Freund" zu erhalten. Andersherum können sich Streits in der Kindheit zu lebenslangen Erzfreindschaften oder generationenüberspannenden Familienfehden auswachsen. Das bringt die Gefahr von Racheaktionen gegen euer Haus mit sich, aber auch ihr sollt neue Optionen erhalten, um gegen Erzrivalen vorzugehen.

Crusader Kings 3: Friends and Foes erscheint für die PC-Version bereits am 8. September 2022.