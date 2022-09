PC Switch 360 DS Linux MacOS andere

In dieser besondes umfangreichen Ausgabe erwarten euch wieder viele aktuelle Leselusthappen. Und weil dies meine letzte Lesetipp-News sein wird, spendiere ich noch ein paar "Extra-Leben": Besonders lesenswerte, aber ältere Artikel, die ich mir für eine passende Gelegenheit aufgehoben habe - viel zu schade, um sie nicht mit euch zu teilen! Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche euch viel Spaß beim Lesen!

Wer ist eigentlich die Embracer Group?

nat-games.de am 19.08.2022 von Christian Koitka

Ubisoft, Sega, Square Enix, Konami und Capcom. Sie alle haben eins gemeinsam: Sie sind mittlerweile kleiner als die Embracer Group, gemessen an der Marktkapitalisierung. Jüngst machte sich das Unternehmen wieder einen Namen, als man bekannt gab, die Markenrechte an "Der Herr der Ringe" zu kaufen. Doch woher kommt das Unternehmen eigentlich und woher kommt die finanzielle Power, plötzlich diese ganzen Traditions-Publisher zu überholen?

Gutes Game oder Nostalgie?

videospielgeschichten.de am 27.08.2022 von Denise Schweigert

Wer kennt es nicht: Nach etlichen Jahren fällt einem ein Videospiel in die Hände, in welchem man als Kind oder Teenager zig Spielstunden angesammelt hat. Da erinnert man sich flashbackartig an grandiose Grafiken, spannende Dialoge und unfassbar knifflige Rätsel – und es war doch auch ein wirklich gutes Game… oder? Doch Denise Schweigerts wunderschöne Erinnerungen mussten direkt einen harten linken Haken kassieren, als sie sich das Cover-Artwork ihres Lieblingsgames angesehen hat.

Inkulinati: Von der bemalten Schriftrolle zum animierten Spiel

spielvertiefung.de am 30.08.2022 von Jörg Luibl

Auch im ach so finsteren Mittelalter hat man gerne gelacht: Tiere in Rüstung und Schwert wurden damals häufig gezeichnet - selbst Trompeten in Ärschen samt Furzangriff oder Terrorkaninchen, die Ritter jagen, finden sich zur Erheiterung in alten Manuskripten. Und das Coole ist: Bald wird diese uralte Tradition der Buchmalerei in einem rundenbasierten Strategiespiel namens Inkulinati lebendig.

How Roberta and Ken Williams were lured out of retirement

Los Angeles Times am 25.08.2022 von Todd Martens

Die Gründer von Sierra, Roberta und Ken Williams, waren in den 80er und 90ern Ikonen der Game-Industrie. Space Quest, King's Quest, Leisure Suit Larry sind bis heute bekannte Marken. Colossal Cave 3D Adventure wird nun ihr erstes, neues Spiel seit 25 Jahren. Was hat sie zu diesem Comeback bewogen? Geld? Brauchen sie nicht. Ruhm? Haben sie bereits. Im (englischen) Interview mit der L.A. Times erklären die Legenden, warum ihre Leidenschaft für Videogames zurückkehrte.

Wie ich Karaoke einst nach Deutschland brachte

wall-jump.com am 17.08.2022 von Joshua

Auf irgendeiner englischsprachigen Internetseite war Joshua über eine Anzeige zu Karaoke Revolution für die PlayStation 2 gestolpert und ab diesem Moment felsenfest von dem dahinterliegenden Konzept überzeugt. Nun lag es an ihm, die breite Masse davon zu überzeugen. Er musste den Trend lostreten.

Gamescom 2022: Das sind die (echten) Highlights

der-postillon.com am 25.08.2022

Ihr denkt, ihr habt auf GamersGlobal schon alles zur GC22 gesehen, gelesen und gehört? Haha! Ganz. sicher. nicht. Denn sonst würdet ihr Assassins Creed - Stone Age kennen. Oder Singstar: Layla Edition. Oder Call of Duty: Pokémon. Was den Noobs Jörg, Dennis und Hagen sonst noch entgangen ist, liefern die Gamingprofis vom Postillon mit opulenter Vertical-Byte-Enigma-Grafik, basierend auf der Grabhunter-7-Engine und 578-Hertz-Alarmclock-Booster-Technologie.

Bill Gates: I can’t stop playing Wordle!

gatesnotes.com am 30.08.2022 von Bill Gates

Jeden Morgen tut Bill Gates dasselbe. Nein, nicht die Sache mit der Weltherrschaft... dafür hat Bill keine Zeit mehr, denn er spielt jeden Tag Wordle. Und dann Quordle, dann Octordle und noch eine Runde Nerdle. Seine größten Fails, aber auch seine Gewinnstrategie verrät er in seinem (englischen) Blog.

Autorennen und »Flappy Bird« – in der Vagina gesteuert

spiegel.de am 27.06.2022 von Nora Beyer

Im "Vergnügungspark" bearbeitet Nora Beyer einen Punching Ball, wirft mit Darts auf Ballons oder fischt nach Enten. Ein paar der Spiele lassen sie ratlos zurück: In einem Minigame wirft sie als Storch Babys über heimeligen Bergdörfern ab. In einem anderen steuert sie eine Biene von Blume zu Blume. Sind Fortpflanzungsmetaphern eine gute Idee, nur weil sie mit der Vagina gesteuert werden?

+++ EXTRA-LEBEN +++

Die Verdoomung des Feuilletons – Schreiben über Computerspiele

54books.de am 10.09.2020 von Christian Huberts

Ein Mangel an Vorstellungskraft ist offenbar symptomatisch für das Schreiben über Games im Feuilleton. Blende ich alle anderen Filme und Mediendiskurse aus, ist die Musicalverfilmung Cats (2019) vor allem eine gelungene Dokumentation über Katzen. Aber Kontext ist wichtig und gerade bei digitalen Spielen wird er gerne unterschlagen.

Fliegende Toaster: Der Windows-Screensaver-Boom

heise.de am 22.10.2020 von Stefan Wischner

John Socha, späterer Erfinder des Norton Commander, schrieb Mitte der 1980er ein kleines DOS-Tool: ScrnSave verdunkelt nach einer gewissen Zeit ohne erkennbare Nutzeraktivität den Bildschirm und lässt ihn nach einem Tastendruck wieder erwachen. Das sollte das Einbrennen des Elektronenstrahls in die Phosphorschicht der Bildröhre verhindern. Ein regelrechter Bildschirmschoner-Boom brach los, als eine kalifornische Firma die Screensaver-Sammlung After Dark veröffentlichte.

GOTO MOON: Mondlandesimulationen als Computerspiele

paidia.de am 06.03.2020 von Stefan Höltgen

1969 gab es gleich zwei Landungen auf dem Mond: Eine durch die Landefähre der Apollo-11-Mission, eine andere auf dem Terminal eines PDP-8-Computers an einer Highschool in Massachusetts. Während des echten Landeanflugs kam es zu einem der berüchtigsten Computerfehler der Geschichte, so dass Neil Armstrong die Eagle-Raumfähre per Hand landen musste - die Geburtsstunde der Lunar Lander Simulationsprogramme.

Aus dem GG-Archiv: Der PC ist tot

gamersglobal.de am 18.04.2016 von Mick Schnelle

Mick Schnelle liebte seinen Windows XP Rechner und alte Spiele sowieso. In seiner Kolumne schrieb er anlässich des vermeintlich 25. Todestages des PC: "So der Herrgott will, erlebe ich vielleicht auch den 50. Jubeltag. Dann schalte ich meinen PC ein und schreibe wieder eine Kolumne darüber". Leider hatte das Schicksal andere Pläne, aber uns bleiben Micks unsterblichen Texte.

Im Video: Macintosh 1984 Promotional Video - with Bill Gates!

youtube.com am 15.10.2011

Im Jahre 1984 veröffentlich Apple Computer einen Werbespot für den brandneuen Macintosh. Überraschenderweise taucht aber nicht etwa Steve Jobs im dem Film auf, sondern Bill Gates lobt die Vorzüge des Nicht-Microsoft-PCs. Ein lustiges Stück Geschichte!

