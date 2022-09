PM: Das große Final-Wochenende der GSA League 2022 startet am 2. September (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 1. September 2022 – Nach der internationalen Bühne auf dem Six Berlin Major kommt es nun auch für den lokalen Rainbow Six E-Sport zum großen Showdown der Saison. Ab morgen, dem 2. September, geht es für die vier Finalisten der GSA League 2022 um den Titel des GSA Champions 2022 und um einen Preispool von insgesamt 25.000 EURO.

​Live und in Farbe

​Wie bereits in Berlin, öffnet auch das Finale der höchsten lokalen Rainbow Six Siege Spielklasse in Hamburg seine Tore für die Community und Fans. Sowohl vor Ort, als auch im Livestream auf twich.tv/rainbow6de erwartet die Siege E-Sport-Familie das ganze Wochenende ein umfangreiches Programm und natürlich spannende Action bei den Matches. Für Kurzentschlossene gibt es auch noch einige Restkarten unter https://www.eventim-light.com/de/a/62d669f554ec150d408c0baf/e/62e3a4c9e85ece26a207bcf2?lang=de

​Wer schnappt sich den Titel?

​Nach 14 spannenden Spieltagen stand Team Alpha überraschend auf Platz 1 und sichert sich knapp vor Wylde den Titel der regulären Saison. Auf den Plätzen drei und vier landeten die Teams von White TigerZ und Ovation Esports. Diese vier Teams treffen ab morgen, dem 2. September, um 17 Uhr aufeinander, um bei dem Offline-Finale zu bestimmen, wer den Titel des GSA Champion 2022 sein Eigen nennen darf. Das finale Match um die Trophäe findet am Sonntag, den 4. September, ab 17 Uhr statt.

Alle weiteren Infos zu den GSA League 2022 Finals gibt es unterhttps://gsa-league.gg/gsa-league-2022-finals-eventguide/

