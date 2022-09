PM: Two Point Campus feiert 1.000.000 Studenten – 50% Rabatt auf den Vorgänger (PC) (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Two Point Campus feiert 1.000.000 Studenten – 50% Rabatt auf den Vorgänger

LONDON, 1. September 2022 – Two Point Campus™ schließt mit einem erstklassigen Abschluss ab, nachdem es nur zwei Wochen nach dem Start bereits eine Million Spieler und Spielerinnen erreicht hat. Die von Kritikern gefeierte Management-Simulation von SEGA Europe und Two Point Studios hat mit viel Charme und augenzwinkernder Komik diesen Meilenstein sogar noch schneller erreicht als sein beliebter Vorgänger Two Point Hospital.

Mark Webley, Studio Director bei Two Point Studios, sagte: „Die Entwicklung von Two Point Campus war aufregend – und nun sind wir begeistert, dass so viele Leute das Spiel so sehr genießen! Wir hatten natürlich große Hoffnungen, dass wir etwas geschaffen haben, das die Fans lieben würden – aber die Reaktion hat alle unsere Erwartungen übertroffen! Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Spielern und Spielerinnen da draußen bedanken, die uns unterstützen, indem sie ihre wilden und wunderbaren Campusse bauen – wir können es kaum erwarten, was in Zukunft noch alles erschaffen wird.“

Gary Carr, Studio Director bei Two Point Studios, erklä: „Nach dem Erfolg von Two Point Hospital hatten wir große Erwartungen zu erfüllen, daher ist es ein besonders schönes Gefühl, die eine Million Spieler noch schneller zu erreichen als zuvor. Und das ist erst der Anfang, genau wie bei Hospital werden wir Campus kontinuierlich mit vielen Lebensqualitäts-Updates und anderen Features unterstützen, außerdem haben wir viele aufregende neue Ideen und Pläne für die Zukunft von Two Point Campus, die wir hoffentlich bald mit allen Spielern da draußen teilen können!“

Two Point Campus ist ein charmanter Universitätsmanagement-Simulator, der die Spieler vor die Aufgabe stellt, den Universitätscampus ihrer Träume aufzubauen und zu leiten. Von der Gestaltung stilvoller Wohnheime bis hin zum Anlegen von Zierwegen und Gärten haben die Spieler die Freiheit, ihren Campus mit neuen und einfach zu bedienenden Kreativwerkzeugen zu pimpen, um ihr eigenes pädagogisches Meisterwerk zu errichten.

Mit einer Fülle von lustigen und fantastischen Kursen, die der Spieler erkunden kann, muss er seinen Schülern und Lehrern alles bieten, was sie brauchen, um im akademischen Jahr erfolgreich zu sein und zu überleben. Two Point Campus ist für PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich. Two Point Campus ist zudem auch im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar.

Es ist auch ein guter Zeitpunkt für neue Spieler, um in die Serie einzusteigen, da Two Point Campus‘ hervorragender Vorgänger Two Point Hospital derzeit auf Steam mit 50 % Rabatt angeboten wird, mit weiteren Rabatten für den DLC mit bis zu 50 % Rabatt. Der Verkauf beginnt heute um 19:00 Uhr MEZ und endet am Montag, den 5. September um 19:00 Uhr MEZ.

About Two Point Studios Limited

Two Point Studios Limited is a British game developer, based in Farnham, Surrey (UK) and was founded in 2016. Two Point Studios’ small, but dedicated and passionate team have worked on some of the most recognisable brands in gaming, including Fable and Black and White. Drawing on that experience, Two Point Studios released a brand-new IP in the sim genre called Two Point Hospital, which launched for PC in August 2018. For more information about Two Point Studios visit www.twopointstudios.com.

About SEGA Europe Limited

SEGA Europe Limited is the European Distribution arm of Tokyo, Japan-based SEGA CORPORATION, and a worldwide leader in interactive entertainment both inside and outside the home. The company develops and distributes interactive entertainment software products for a variety of hardware platforms including PC, wireless devices, and those manufactured by Nintendo, Microsoft and Sony Interactive Entertainment Europe. SEGA wholly owns the video game development studios Two Point Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive and HARDlight. SEGA Europe’s website is located at www.sega.co.uk