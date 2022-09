PM: Aktion: Gebrauchte PS4 abgeben und bis zu 200,– Euro Saturn Coupon bekommen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr seid stolzer Besitzer einer PS5 oder habt euch ein Upgrade auf PS4 Pro gegönnt? Klasse, das ist auf jeden Fall ein guter Grund zum Feiern! Vielleicht fehlt euch aber aktuell einfach nur die Zeit zum Zocken. Auf jeden Fall stellt sich dann die Frage: Was macht ihr jetzt mit eurer guten alten PS4? Verstauben lassen wäre doch viel zu schade, die Konsole gehört dank vieler Spiele-Highlights noch lange nicht zum alten Eisen. Da haben wir eine fantastische Lösung für euch: Schenkt eurer PS4 ein neues Zuhause und macht mit bei der großen PlayStation und Saturn-Ankaufaktion.

Gebt eure PS4 im Zeitraum vom 1.9. bis 13.9.2022 persönlich in einem der über 140 teilnehmenden Saturn-Märkte ab und erhaltet dafür einen Saturn Coupon bis zu 200,– Euro für euren nächsten Einkauf.

Originalverpackung nicht mehr vorhanden, kein DualShock-Controller dabei oder defekt? Alles kein Problem, ihr braucht nur eure PS4 mit dem im Lieferumfang enthaltenen HDMI-, USB- und Netzkabel in einem der teilnehmenden Märkte persönlich vorbeizubringen, online ist die Aktion nicht verfügbar. Um die Verpackung und den für euch kostenfreien Weiterversand wird sich dann im Markt gekümmert.

Ihr braucht auch vorher nicht zum Putzlappen greifen und eure PS4 einer Grundreinigung unterziehen, auch das machen die Mitarbeiter gerne für euch. Möchtet ihr aber lieber eine blitzblanke PS4 abliefern, dann haben wir in dem oben verlinkten Video und einem eigenen Blogpost einige richtig gute Tipps für euch.

Angenommen werden nur funktionsfähige Konsolen mit unbeschädigtem Gerätesiegel in der Farbe Schwarz, die auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden. Special Editions und andere Farben sind von der Aktion ausgenommen. Je nach Modell erhaltet ihr einen Saturn Coupon bis zu 200,– Euro.

Eine Bedingung ist, dass ihr eure PS4 vor der Abgabe in einem der teilnehmenden Saturn-Märkte auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Wie ihr das ganz einfach machen könnt, möchten wir euch zeigen.

Ganz wichtig: Daten sichern!

Zuerst solltet ihr unbedingt eine Sicherung eurer Daten vornehmen, vielleicht habt ihr Screenshots und Videos oder Speicherstände, die nicht automatisch in der Cloud gespeichert wurden, auf die ihr nicht verzichten möchtet. Wertvolle Tipps dazu findet ihr in dem oben verlinkten Video von Inside PlayStation. Wie ihr ein komplettes Backup eurer wertvollen Daten erstellt, haben wir auch in einem eigenen Blogpost ausführlich erklärt.

Meldet euch nun von eurem PSN-Konto ab und geht danach in den Einstellungen auf den letzten Punkt Initialisierung. Ihr könnt jetzt zwischen den Optionen Schnell und Voll wählen. Wenn ihr ganz sicher gehen möchtet, dass eure Daten nicht mehr wiederhergestellt werden können, dann wählt Voll. Die Initialisierung kann je nach Datenmenge einige Zeit dauern.