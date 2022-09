PM: PlayStation Plus Premium Testversionen: Die neuesten PS4- und PS5-Spiele kostenlos ausprobieren (Sony Playstation Blog)

PS4

Als PlayStation Plus Premium-Abonnent habt ihr eine ganze Reihe wertvoller Vorteile. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, zeitlich begrenzte Testversionen von neuen PS4- und PS5-Games zu spielen. Ihr könnt also zuerst einige Stunden ohne weitere Einschränkungen ein Spiel ausprobieren. Entscheidet ihr euch danach für den Kauf, dann wird euer Fortschritt natürlich gleich übernommen und ihr braucht nicht noch einmal von vorne anzufangen.

Wir möchten euch einen Überblick über alle Testversionen geben, die ihr als PlayStation Plus Premium-Abonnent nutzen könnt. Kommen neue Spiele hinzu oder endet die Option zum Testen, werden wir den Blogpost aktualisieren.

Die beiden Action-Adventures UNCHARTED 4: A Thief’s End sowie UNCHARTED: The Lost Legacy in einem bombastischen Doppelpack für PS5: Das ist die UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection. Macht euch mit dem charismatischen Schatzjäger Nathan Drake auf eine epische Reise rund um die Welt, um seinem tot geglaubten Bruder Sam aus größter Not zu helfen und begleitet Chloe Frazer und Nadine Rosse auf der Suche nach dem goldenen Stoßzahn Ganeshas. Ein brandgefährliches Abenteuer, das den beiden Heldinnen absolut alles abverlangen wird.

Testzeit: 2 Stunden

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection

In der erfolgreichen Fortsetzung von Guerrillas bahnbrechendem Sci-Fi-Blockbuster Horizon Zero Dawn, reist ihr mit Aloy in den Verbotenen Westen einer postapokalyptischen Welt, in der die Maschinen die Herrschaft übernommen haben. Erkundet in Horizon Forbidden West die atemberaubenden Landschaften des gefährlichen Grenzlandes und kommt einem dunklen Geheimnis aus der fernen Vergangenheit auf die Spur. Mit der Testversion spielt ihr ganze fünf Stunden ohne weitere Einschränkungen.

Testzeit: 5 Stunden

Horizon Forbidden West

Es geht doch nichts über eine entspannte Traktorfahrt bei Sonnenaufgang, oder was meint ihr? In dem neuesten Teil der erfolgreichen Farming Simulator-Reihe von Giants Software stehen euch über 400 authentische Maschinen und Werkzeuge von Marken wie CLAAS, Fendt oder New Holland zur Verfügung, mit dem ihr euch vom Kleinbauern zum Großgrundbesitzer hocharbeitet. Probiert die PS4- und PS5-Version unbedingt einmal aus.

Testzeit: 3 Stunden

Farming Simulator 22

Bevor ihr mit weiblichen und männlichen WWE-Superstars und Legenden wie The Rock, Brock Lesnar, Beth Phoenix, Bianca Belair oder Cover-Star Rey Mysterio in den Ring steigt, möchtet ihr die Wrestling-Simulation WWE 2K22 für PS4 und PS5 erst ausprobieren? Kein Problem, als PS Plus Premium-Abonnent stehen euch Testversionen zum Download zur Verfügung.

Testzeit: 2 Stunden

WWE 2K22

In der verrückten Welt des as Skateboard-Jump-‘n’-Runs OlliOlli World erkundet ihr das Skateboard-Paradies Radlandia und trefft auf herrlich schräge Figuren. Und das macht ihr natürlich nicht zu Fuß, sondern beweist euer Können mit Grinds, genialen Tricks und halsbrecherischen Stunts. Erstellt einen eigenen Charakter und macht euch auf eine lange Reise mit vielen Missionen und knackigen Herausforderungen. Mit der Testversion für PS4 und PS5 verschafft ihr euch direkt einen Eindruck, ob euch das liebenswerte Abenteuer liegt.

Testzeit: 1 Stunde

OlliOlli World

Es darf nach Herzenslust geballert und gelootet werden: In Tiny Tina’s Wonderlands für PS4 und PS5 taucht ihr in die chaotische Fantasiewelt von Tiny Tina zum Leben erwecktem Brettspiel ein, erstellt euch einen edlen – oder auch nicht so edlen – Helden und legt euch mit dem tyrannischen Drachenlord an. Perfektioniert euren Build, holt euch eine schlagkräftige Auswahl aus mindestens einer Bazillion Waffen und rettet die Welt.

Testzeit: 2 Stunden

Tiny Tina’s Wonderlands

Greift auf fertige Bahnen zurück oder baut euch eigene Pisten, bei der ihr ganz nach Wunsch aus virtuellen Streckenteilen die absurdesten Kombinationen bastelt und eure authentisch nachempfundenen Hot Wheels in Hochgeschwindigkeit durch enge Kurven und Loopings jagt. Mit dabei in Hot Wheels Unleashed für PS4 und PS5 sind nicht nur rund 60 originalgetreue Nachbildungen von Hot Wheels-Fahrzeugen, sondern auch Action-Elemente wie feuerspeiende Drachen oder Robo-Haie. Ein absoluter Fun-Racer mit dickem Nostalgiebonus, der gerade im Splitscreen für lokale Couch-Duelle richtig gute Laune macht.

Testzeit: 2 Stunden

Hot Wheels Unleashed

Erschafft in dem postapokalyptischen Kung-Fu-RPG Biomutat für PS4 einen eigenen, tierischen, Helden und erforscht in den Trümmern der menschlichen Zivilisation eine fantasievolle Welt. Dabei entscheidet ihr über das Schicksal aller Bewohner, denn die Wurzeln des Lebensbaums werden von mächtigen Gegnern attackiert. Baut euch einzigartige Waffen, verändert die genetische Struktur eures Kämpfers und meistert die hohe Kunst von Biomutants Martial Arts.

Testzeit: 2 Stunden

Biomutant

Schnallt das Jetpack um und macht euch auf die gefährliche Reise durch das postapokalyptische Magalan. In dem riesigen Open-World-Rollenspiel von Piranha Bytes gilt es, die verfeindeten Fraktionen zu vereinen und den Frieden auf der Welt zu sichern, der durch die Kräfte des Dark Elex bedroht ist. Erlebt mit Elex II auf PS4 und PS5 ein einzigartiges Sci-Fi-Universum mit zahlreichen spannenden Missionen und einer epischen Geschichte.

Testzeit : 2 Stunden

Elex II

Night City ist ein echt heißes Pflaster: Das werdet ihr mit eurem individuell erstellten Cyperpunk-Söldner schnell feststellen. Verbessert euren Helden mit kybernetischen Implantaten, legt euch mit den gefährlichen Fraktionen in der Stadt an und meistert die spannenden Missionen, die in der Mega-Metropole auf euch warten. Ihr seid euch noch unsicher? Dann probiert die PS4- oder PS5-Version von Cyberpunk 2077 einfach bis zu fünf Stunden lang aus.

Testzeit : 5 Stunden

Cyberpunk 2077

Um eine einflussreiche Dynastie zu gründen, braucht es schon mehr als nur ein Leben. In Crusader Kings III von Paradox könnt ihr euch über Generationen hinweg zum Herrscher über weite Teile der Welt aufschwingen, wenn ihr denn auch dafür sorgt, dass euer Nachwuchs dank arrangierter Ehen und der richtigen Erziehung auch in eure Fußstapfen tritt und die Macht jede Generation mehrt. Ob die jeweiligen Oberhäupter dabei mit Giftmorden und Intrigen vorgehen oder sich auf dem Schlachtfeld neue Gebiete einverleiben, das bleibt euch überlassen. Probiert das Ausnahme-Strategiespiel unbedingt aus.

Testzeit: 3 Stunden

Crusader Kings III

Die Entwickler der italienischen Milestone-Studios sind wahre Kenner der Rennsportszene, was sie mit dem authentischen Zweirad-Rennen in MotoGP 22 erneut eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit enormer Liebe zum Detail wird die MotoGP-Welt zum Leben erweckt und ihr dürft euch nicht nur auf intensive Rennen gegen KI-Konkurrenten, im Online-Mehrspielermodus oder auch im Splitscreen gegen Freunde und Freundinnen freuen, sondern ebenfalls eure Bikes verbessern. Schaut euch die Testversion für PS4 und PS5 an.

Testzeit: 2 Stunden

MotoGP 22

Das umfangreiche Klötzchen-Abenteuer LEGO CITY Undercover sieht zwar niedlich aus, hat es aber spielmechanisch in sich. Als Polizist Chase McCain sollt ihr als verdeckter Ermittler den von Kurzem ausgebrochenen Kriminellen Rex Fury das Handwerk legen. Ihr werdet feststellen, das ist gar nicht so einfach. Aber die irren Abenteuer in den 20 Bezirken der LEGO-Großstadt sprühen nur so vor Humor und genialen Anspielungen auf Popkultur und Kinofilmen. Am besten spielt sich das Kaputthauen und Aufbauen-Spiel kooperativ mit einem Freund oder Freundin. Eine echte familientaugliche Spaßgarantie für PS4.

Testzeit: 2 Stunden

LEGO CITY Undercover

Wenn euch MotoGP 22 gefällt, dann werdet ihr den umfangreichen Karrieremodus oder die Squad-basierten Multiplayer-Rennen im Splitscreen oder 16 Spieler Online-Modus von MX vs ATV Legends lieben. In THQ Nordics Zweirad-Racer für PS4 und PS5 werdet ihr zur Offroad-Legende.

Testzeit: 2 Stunden

MX vs ATV Legends

DIe Entwickler von Nippon Ichi Software schicken euch mit der Protagonistin Yuu in dem Rollenspiel The Cruel King and the Great Hero auf eine abenteuerliche Reise zum Heldentum. Begleitet auf PS4 die Adoptivtochter eines Drachens durch gefährliche Gebiete, erkundet die kunterbunte Welt und prügelt euch mit putzigen Monsterchen. Keine Sorge, der kleinen Yuu kann eigentlich nichts passieren, denn sie hat einen mächtigen Beschützer.

Testzeit: 2 Stunden

The Cruel King and the Great Hero

Im Jahr 518 würde die Rebellion der Magier nach heftigen Schlachten von den Soldaten der Krone niedergeschlagen. Zurück bleibt ein zerstörtes Land, in dem sich zu allem Überfluss auch noch mit dem Blutbrand eine tödliche Seuche ausbreitet. Wählt in Spellforce III Reforced aus Elfen, Orks oder Menschen eine Fraktion, baut euch eine eigene Armee auf und werdet in der genialen Mischung aus Rollenspiel, Echtzeitstrategie und Aufbausimulation zum Herrscher von Eo.

Testzeit: 2 Stunden

Spellforce III Reforced

