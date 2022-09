Assassin's Creed: Name und Artwork zum nächsten Serienteil geleaked?

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Auf Twitter lud der Account ScriptLeaksR6, der sonst Leaks zum Spiel Rainbow Six - Siege teilt, ein angebliches offizielles Artwork zum nächsten Teil der Assassin's Creed-Reihe hoch. Im oben zu sehenden Bild sieht man einen Charakter im weißen Assassinen-Gewand der ersten Serienteile vor einem geöffneten Steintor und den Schatten einer Person mit Schwert. Dazu ist das Logo Assassin's Creed Mirage: The Forty Thieves Quest zu sehen. Es wird spekuliert, dass es sich um das Artwork einer Bonus-Mission für Vorbesteller handelt, die auf dem Märchen von Ali Baba und den 40 Räubern basiert.

Es gibt schon länger hartnäckige Gerüchte zum nächsten Hauptteil der Reihe. Erst gestern verbreitete der französische Youtuber j0nathan neue Details. Der bekannte Branchen-Journalist Jason Schreier bezweifelte auf Twitter manche Details des Leaks, Teile davon hätten ihm aber wiederum seine Quellen bestätigt (über die teils schon bei Schreiers Arbeitgeber Bloomberg berichtet wurde). Demnach heiße das neue Spiel, das länger als Assassin's Creed Rift durch die Gerüchteküche waberte, tatsächlich Assassin's Creed Mirage. Spielerisch soll es eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie vor der Hinwendung zu mehr Rollenspiel-Elementen seit Assassin's Creed Origins (im Test) sein. Ihr sollt den aus Assassin's Creed Valhalla (im Test) bekannten Charakter Basim in seinen jungen Jahren durch Bagdad steuern. Der Release soll im Frühjahr 2023 erfolgen.

Es bleibt zu bedenken, dass es sich beim Artwork um einen Fake handeln kann, der nach dem gestrigen Leak zum Namen Assassin's Creed Mirage entstand. Letztliche Gewissheit wird es wohl am 10. September 2022 geben. An dem Tag will Ubisoft in einem Stream die "Zukunft von Assassin's Creed" vorstellen.