Gewinner der Premium-Verlosung im August 2022

Preise, Preise, Preise!

Teaser Der Herbst naht, also wird es Zeit, sich wieder daheim zu verkriechen. Aus diesem Grund haben wir drei Spiele unters Volk gebracht: Tourist Bus Simulator, Atelier Sophie 2 und F1 2020.

Ihr wisst ja, wie so ein Jahr aufgebaut ist. Auf den heißen Sommer folgt der kühle Herbst. Die Blätter fallen, es wird frischer, perfekt also, um sich auf der Couch mit einem neuen Spiel einzumummeln. Und genau aus diesem Grund haben wir wieder einmal drei Spiele unter unseren Premium-Usern verschenkt. Natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen. Welche Spiele es dieses Mal gab und wie die glücklichen Gewinner heißen, das erfahrt ihr nachfolgend:

Blockdrift (Abonnent seit August 2021) gewinnt F1 2020 Deluxe Schumacher Edition (Xbox One)

(Abonnent seit August 2021) gewinnt (Xbox One) Michael D. (Abonnent seit März 2013) gewinnt Atelier Sophie 2 - The Alchemist of the Mysterious Dream (Switch)

(Abonnent seit März 2013) gewinnt (Switch) hotzenrockz (Abonnent seit Juni 2018) gewinnt Tourist Bus Simulator (PS5)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.