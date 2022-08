Playstation Plus: Lineup für September mit Deathloop für PS5

PC XOne PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Deathloop ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Sony hat die neuen Spiele für die drei verschiedenen Stufen ihres Plus-Abonnements bekannt gegeben. Im Playstation Plus Essential bekommt ihr ab 6. September den Arcade-Racer Need for Speed Heat und das Prügelspiel Granblue Fantasy - Versus, jeweils in der PS4-Version. Besitzer einer PS5 können sich zusätzlich das Adventure Toem sichern.

In der zweitteuersten Stufe Extra wird der Spielekatalog unter anderem durch den Zeitschleifenshooter Deathloop sowie folgende Titel erweitert:

Assassin's Creed Origins (PS4)

(PS4) Watch Dogs 2 (PS4)

(PS4) Dragonball Xenoverse 2 (PS4)

2 (PS4) Spiritfarer - Farewell Edition (PS4)

(PS4) Chicory - A Colorful Tale (PS4)

(PS4) Monster Energy Supercross 5 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Alex Kidd in Miracle World DX (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Rabbids Invasion - The Interactive TV Show (PS4)

(PS4) Rayman Legends (PS4)

(PS4) Scott Pilgrim vs. The World (PS4)

Ab dem 20. September werden mit der Premium-Stufe folgende Retrospiele hinzugefügt:

Syphon Filter 2 (PS1)

(PS1) The Sly Collection (PS3)

(PS3) Sly Cooper - Thieves in Time (PS3)

(PS3) Bentley's Hackpack (PS3)

(PS3) Toy Story 3 (PSP)

(PSP) Kingdom of Paradise (PSP)

Titel, die das Angebot verlassen, wurden nicht genannt. Im August könnt ihr euch noch Yakuza - Like a Dragon sowie Little Nightmares und Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sichern.