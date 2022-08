PC PS5

In unserem Noten-Vergleich zu The Last of Us - Part 1 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: The Last of Us - Part 1

GamePro 90

v. 100 Die Umgebungen profitieren von knackigen Texturen, schönen Partikel- und Lichteffekten sowie einer hohen Detailfülle. Die überarbeiteten Charaktermodelle wirken jetzt fast wie echte Menschen, und dank der stark verbesserten Mimik transportieren insbesondere die Schlüsselmomente in der Story noch einmal deutlich mehr Emotionen und Dramatik als die älteren Versionen. In Sachen Gameplay hätte ich mir aber zumindest eine Ausweich- und Sprung-Taste wie in Part 2 gewünscht. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

v. 10 Das Remake sieht atemberaubend gut aus und fängt dabei genau das Flair des Originals ein, obwohl bemerkenswert viele Szenerien überarbeitet und abgeändert wurden. Zudem sorgen die PS5-Features und die verbesserten Gesichtsanimationen für noch mehr Immersion, sodass die emotionalen Momente im Spiel noch mehr Wucht haben. Ja, den Ausweich-Move habe ich schmerzlich vermisst und die Gegner-KI beim Schleichen war teilweise etwas doof, aber das sind nur winzige Kratzer im Lack. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 9.0

v. 10 Die Überarbeitungen sind im Vergleich zum Remastered deutlich sichtbar, auch wenn ich mir mehr Liebe bei der Gegner-KI gewünscht hätte. Aber im Vergleich zum Original sind sie deutlich cleverer geworden. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum es zwei Grafikmodi geben muss. Sicher, die Neuauflage sieht klasse aus, aber insgesamt doch schwächer als Part 2. Allerdings finde ich die Preisgestaltung doch etwas happig. Dennoch muss ich ganz klar sagen, dass The Last of Us - Part 1 jeden Cent wert ist.

Durchschnittswertung 9.3 *Zuletzt überprüft: 31.8.2022, 17:10 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.