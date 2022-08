Cyberpunk - Edgerunners startet am 13.9.22 // NSFW-Trailer erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Netflix und CD Projekt RED haben einen neuen Trailer zu Cyberpunk - Edgerunners veröffentlicht, der den Start-Termin der Anime-Adaption von Cyberpunk 2077 (im Test, Note 10.0) bekannt gibt. Ab 13. September 2022 könnt ihr beim Streaming-Anbieter de 10-teilige Serie ansehen, die ebenfalls im Jahr 2077 spielt, aber keine Nacherzählung der Spielhandlung darstellt. Die Adaption folgt vielmehr Protagonist David, der vom Street Kid zum Söldner wird, einem Edgerunner im Jargon des Cyberpunk-Universums von Mike Pondsmith.

Die neue Vorschau auf die Serie wird dabei als der "NSFW Trailer" bezeichnet. Warum er Not Safe For Work sein soll: Es gibt eine kaleidoskopische Abfolge von Explosionen, blutigen Gewaltszenen sowie vereinzelt nackter Haut und Sex zu sehen, unterlegt von einem Remix der Ode an die Freude mit einigen Tempowechseln.