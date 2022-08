Quantic Dream: "Detroid - Become Human"-Entwickler von NetEase gekauft

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Detroit - Become Human ab 25,91 € bei Amazon.de kaufen.

Der französische Entwickler Quantic Dream rund um den Game Designer David De Gruttola, bekannt als David Cage, gab heute bekannt, dass der chinesische Internetkonkern NetEase das Studio zu 100 Prozent übernimmt. NetEase hat bereits 2019 im Rahmen einer Partnerschaft für Multiplattformtitel einen Minderheitsanteil erworben.

Trotz der Eingliederung des 25 Jahre alten Studios in die Spieleabteilung NetEase Games soll der Entwickler von Heavy Rain und Fahrenheit die kreative wie unternehmerische Unabhängigkeit bewahren. Bereits in der Vergangenheit trat Quantic Dream als Publisher für kleinere Titel wie Sea of Solitude - Directors Cut auf. Mit dem nun gewonnenen Kapital und finanzieller Sicherheit im Rücken soll das Publishing international ausgebaut werden. Weiterhin sollen die Entwicklungskapazitäten ausgebaut werden um mehrere Titel gleichzeitig entwickeln zu können.

Ob sich diese Übernahme auf Star War Eclipse, das gerade bei Quantic Dream entsteht, auswirkt, ist unbekannt. Zuletzt stand Quantic Dream wegen schlechter Arbeitsbedingungen in Kritik und hatte einige Abgänge hinzunehmen.