PM: NHL 23 startet am 14. Oktober auf PS4 und PS5 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hiermit kündigen wir euch EA Sports NHL 23 für den weltweiten Start am 14. Oktober auf PS4 und PS5 an! Heute können wir mit euch endlich die ersten neuen Gameplay-Details für den diesjährigen Eintrag teilen, die Game-Modi, die ihr auswählen könnt, und wie wir das ganze Spiel aktualisieren, um darin noch authentischer die Erfahrung auf dem Eis darzustellen.

Zunächst einmal sind wir stolz, die diesjährigen Cover-Stars präsentieren zu können!

Cover-Athleten

Der Center von den Anaheim Ducks, Trevor Zegras, steht auf dem Cover als eins der größten jungen Talente der NHL neben der Forward-Spielerin von Kanadas Nationalmannschaft, Sarah Nurse. Unsere beiden Coverstars stehen jeweils für eine Neeuerung: Nurse ist die erste weibliche Person auf dem Cover eines NHL-Games und Zegras ist die bisher jüngste abgebildete Person. Sie sind zwei der größten Hockeystars und wir freuen uns, sie auf dem Cover dieses Jahres darstellen zu dürfen.

Wir freuen uns auch, euch ankündigen zu können, dass ihr gemischte Frauen-Männer-Teams in Ultimate Team erstellen könnt und so ein echt perfektes Team für euren HUT-Roster zusammenstellen könnt. Sehen wir uns jetzt zusammen noch die Game-Play-Verbesserungen an, die es dieses Jahr gibt. Wir starten gleich mit dem Ultimate Team.

Spielmodi-Updates

Wir bringen ein paar grandiose Updates ins Ultimate Team – dazu gehört eine rotierende HUT-Rivals-Playlist und deri zusätzliche Stufen für Belohnungen, die auf euren Siegen und Siegesserien basieren. Schafft eine Dynastie im Franchise, indem ihr die neuen Möglichkeiten nutzt, die Liga anzupassen, die ihr mit eurem Team besiegt.

Mehr Optionen am Hockeystick – mehr Gefahr im Tor

Von holprigen Aktionen, mit denen ihr im letzten Moment noch etwas schafft bis zu echten Glückstreffern – ihr habt jetzt mehr Chancen für grandiose Möglichkeiten in allen Spielsituationen. Aber das gilt eben auch für eure Gegner: Bessere KI der Goalies macht es noch schwerer, den Puck ins Netz zu bringen.

Findet eure Matches über Plattformen hinweg

Zum ersten Mal ist Cross-Platform-Matchmaking offiziell Teil von NHL 23 – mit einem Update, das später in diesem Jahr kommen wird. Spielt mit Freunden auf dem Eis gegen Spieler aus der ganzen Welt in Ultimate Team und World of Chel. Kürzere Queues und mehr Spieler bedeuten mehr Spiele und mehr Wettbewerb!

Präsentation

Ihr könnt anpassen und auswählen: ganz neue Feiern für Stanley-Cup-Gewinne, Post-Goal-Lichtershows und Teamanimationen. Es wird noch realistischer durch Eisprojektionen für Nationalteams, NHL-Teams und vieles mehr. Der neue Crowd-Engagement-Score-Algorithm bietet euch noch heißere Atmosphären mit realistischem Publikum, das auf alles im Spiel reagiert.

Vorbestellerboni

Nutzt die Möglichkeit zum Pre-order* der NHL 23 X-Factor Edition für PlayStation 4 und PlayStation 5 bis zum 16. September, um ein HUT Team Builder Choice Pack (2 von 32) zu erhalten und zusätzlich diese Belohnungen:

* Unter bestimmten Bedingungen – siehe Details hier.