Victoria 3 erscheint am 25. Oktober 2022 // 4 Stunden Gameplay

PC Linux MacOS

Paradox hat bekannt gegeben, dass der Globalstrategie-Titel Victoria 3 am 25. Oktober diesen Jahres an den Start gehen wird. In Victoria 3 leitet ihr die Geschicke einer Nation im Viktorianischen Zeitalter; genauer gesagt ist das früheste Startdatum 1836 und die Partien enden 1936.

Außerdem hat Paradox einen ausführlichen Einblick ins Gameplay von Victoria 3 gegeben. In einem Live-Stream spielten Lead Designer Mikael Andersson, Game Director Martin Anward und Community Manager Björn Blomberg gemeinsam fast 4 Stunden. Die Aufzeichnung findet ihr unter diesen Zeilen eingebunden (richtig los geht es ab Minute 20).

Neben der Standard-Version für 49,99 Euro könnt ihr auch eine Grand Edition für 79,99 Euro erwerben. Die umfasst zusätzlich den Expansion-Pass, der euch wiederum als Bonus direkt Zugriff auf das American Building Pack gibt. Der Expansion Pass wird neben einer noch unangekündigten ersten Erweiterung ein Musikpaket, ein Illustrationspaket und ein Immersionspaket umfassen (bei allen Paketen sind jeweils Inhalt und Erscheinugnsdatum noch nicht bekannt).