Geistige Nachfolger von Wild Arms und Shadow Hearts im Duo-Kickstarter

Die Schöpfer der JRPG-Reihen Wild Arms und Shadow Hearts sammeln auf Kickstarter Geld, um die Entwicklung geistiger Nachfolger zu diesen beiden Titeln zu finanzieren. Das Besondere daran: Es handelt sich nicht etwa um zwei getrennte Crowdfundings, sondern um eine kooperative Aktion. Über die Duo-Kickstarterkampagne können beide vorgestellte Titel (oder nur einer davon) unterstützt werden. Neben der Übersicht, wie viel die Kampagne insgesamt gesammelt hat, gibt es eine Finanzierungsübersicht der individuellen Projekte mit Stretchgoals sowie eine gemeinschaftliche Stretchgoal-Leiste. Bei allen drei Leisten sind die Zusatzziele aktuell noch nicht einsehbar, doch als Hinweis wird beim geteilten Balken angezeigt "wir haben die Technologie".

Akifumi Kaneko (Wild Arms) und sein Team wollen mit Armed Fantasia ein "Westernpunk"-JRPG nach Oldschool-Machart vorlegen, in dem ihr euch die Fähigkeiten eurer sechsköpfigen Party zunutze macht, um Rätsel zu lösen und euch zu Lande, zu Wasser und in der Luft durch eine riesige Spielwelt zu bewegen (letzteres beschreibt die Kampagne als etwas "das immer schwerer in Spielen zu finden wird", was angesichts der Fülle an Open-World-Spielen seltsam anmutet). Die Gefechte setzen auf eine Rundenkampf-Mechanik, in der ihr mit dem "Cross Order Tactics System" versucht, euch Zusatzzüge zu erspielen und mit Force Breaks die gegnerischen Züge zu unterbrechen.

Matsuzo Machida (Shadow Hearts) und sein Team wollen dagegen das JRPG Pennyblood in einem alternativen Jahr 1920 ansiedeln. Eure vom Ersten Weltkreig traumatisierte Heldentruppe wird Amerika, Europa und Asien bereisen und sich mit kosmischen Schrecken á la H.P. Lovecraft anlegen. Der Stil wird zudem auch Elemente des Gothic Horror einflechten. Das "Psycho Sigil"-Kampfsystem soll klassische Rundenkämpfe mit getimten Eingaben kombinieren, die eure Attacken verstärken. Allerdings kann der Kampf eure Party geistige Gesundheit kosten – das erhöht aber auch eure Angriffskraft. Daher wird angedeutet, dass ihr um ein bisschen Wahnsinn vielleicht nicht herumkommt, um zu überleben.

Für den Mindestbeitrag von 8300 Yen (rund 42 Euro) erhalten Unterstützer entweder eine digitale Version von Armed Fantasia oder Pennyblood. Als Release-Termin wird März 2025 in Aussicht gestellt, was sich bekanntermaßen angesichts der Komplexität von Spieleentwicklung leicht verschieben kann. Die Kampagne läuft bis zum 30. September 2022 um 18:50 Uhr hiesiger Zeit und ist zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser News noch etwa 70.000 US-Dollar von der Mindestsumme von 721.606 US-Dollar entfernt.