Battle Brothers: Entwickler planen Live-Q&A-Runde

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Battle Brothers ab 8,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Am kommenden Freitag, den 2.9.2022 um 15:00 Uhr wird Jan Taaks, Entwickler von Battle Brothers und Gründer des Hamburger Indie-Studios Overhype, euch im hauseigenen Discord-Channel Rede und Antwort stehen. Die Sprache des Q&As wird Englisch sein, da dies sowohl die einzige Ingame-Sprache, als auch die vom größten Teil der Community gesprochene beziehungsweise verstandene Sprache ist.

Fragen zu den RNG-Elementen in Battle Brothers wurden allerdings von der Moderation bereits abgewatscht. Falls ihr jetzt also schon eine Kanonade an kritischen Fragen diesbezüglich in der Hinterhand hattet, müsst ihr euch noch einmal zurückhalten. Gerüchte zu möglichen Erweiterungen des Titels, aber auch zu einem möglichen Nachfolger werden auf Discord bereits diskutiert.

Falls ihr Jan lieber in Deutsch über Battle Brothers sinnieren hören wollt, so habt ihr im Spielwiese-Podcast von GG-User Sothi dazu die Möglichkeit. Zusammen mit Vampiro hat er ihn bereits in mehreren Spielwiese-Podcasts zum Grundspiel, zur Battle Brothers: Blazing Deserts-Erweiterung und zur Umsetzung für die Switch vor das Mikrofon bekommen. Vielleicht erübrigen sich dadurch ja schon einige Fragen, oder es werden neue aufgeworfen, die ihr dann im Discord-Channel live stellen könnt.

Besucht für den GG-internen Austausch zu Battle Brothers gerne die Battle-Brothers-Talk-Taverne bei uns im Forum.