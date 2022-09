Multiplayer-Event: Meldet euch und spielt mit uns Fall Guys [Update]

Rumble mit den Redis

Teaser Meldet euch und seid beim GG-Multiplayer-Event dabei.

Fall Guys erwies sich als der Gewinner in der Umfrage. Dennis und Hagen treten also im Spiel an – und zwar gegen euch! Nun seid ihr am Zug: Meldet euch und seid beim Multiplayer-Event dabei. Tragt euch dafür (bitte mit GG-Usernamen!) unter diesem Doodle-Link ein. Um mehr Termine für Interesierte anbieten zu können, soll das Event nun zwischen dem 20. September und 23. September 2022 stattfinden. Ihr könnt euch bis 6.9.2022 um 10 Uhr eintragen.

Fall Guys unterstützt Crossplay. Also egal, ob ihr das Spiel auf Switch, PS4, PC oder sonst einer Plattform besitzt, ihr könnt dabei sein. Beachtet jedoch, dass ein Epic-Games-Konto mit dem Spiel verknüpft werden muss, um Crossplay zu nutzen.

Ursprüngliche News:

Im Zuge der Weihnachtsaktion 2021 habt ihr durch eure Unterstützung auch ein Multiplayer-Event finanziert. Bei einer Genre-Vorauswahl votierten die meisten von euch dafür, dass es ein Party-Spiel werden soll. Nun könnt ihr abstimmen, in welchem der folgenden Titel ihr euch mit (beziehungsweise gegen) Dennis und Hagen ins Getümmel stürzen wollt.

Bitte entscheidet euch für das Spiel, das ihr selbst gerne als Teilnehmer mitspielen würdet.

Die Umfrage läuft bis zum 2. September 22 um 10:00 Uhr. Das Event soll kommende Woche stattfinden.