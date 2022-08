Stellenanzeige: GamersGlobal sucht Dich! Als Trainee/Redakteur (m/w/d)

Spielen, schreiben, podcasten, schneiden

Teaser Ab 1.10. suchen wir Verstärkung für unser Redaktionsteam im Münchner Osten! Wir freuen uns auf eine engagierte Bewerberin/einen engagierten Bewerber. Bei uns kannst du Spaß haben und viel bewegen.

TRAINEE ODER REDAKTEURIN (M/W/D)

Seit 2009 bietet www.GamersGlobal.de Spieleberichterstattung für Anspruchsvolle. Unsere Community diskutiert gepflegt, statt sich anzubrüllen. Wir sehen Computer- und Videospiele als Kulturgut, das aber auch einfach nur Spaß machen darf. Wir stellen Spiele in Form von Texten, Podcasts und Videos vor, und zwar meinungsstark, unabhängig und unterhaltsam. Ab 1.10.2022 suchen wir Verstärkung.

Als Trainee (und nach ein bis zwei Jahren als Redakteur/in) oder Redakteur/in übernimmst du in unserem kleinen Team von Anfang an Verantwortung und bringst deine Ideen ein. Du spielst, du schreibst, du schneidest, du vertrittst uns bei Firmenbesuchen und Messen im In- und Ausland. Du bist zwei Tage pro Woche in unserem Büro, den Rest kannst du gerne im Home Office arbeiten – die für zuhause nötige (Schnitt-) Hardware stellen wir.

Deine Persönlichkeit und deine Begeisterung fürs Thema sind uns wichtiger als Abschlüsse oder Berufserfahrung, aber natürlich zeigt uns ein Abschluss, dass du deine selbstgesteckten Ziele erreichst. Es wäre hilfreich, wenn du in einem oder mehreren Bereichen deiner zukünftigen Arbeit (z.B. Schneiden von Videos oder Bloggen) bereits Vorerfahrung hast.

Deine Aufgaben:

Du testest neue Spiele – spannende lobst du, schlechte trittst du in die Tonne

Du schreibst geschliffene kurze und lange Texte (Previews, Tests, Kolumnen)

Du verwandelst Aktuelles schnell in News

Du nimmst an Podcasts teil

Du stehst vor und hinter der Kamera

Du redigierst die Beiträge unserer externen Autoren

Du schneidest Video- und Audioformate

Du kommunizierst mit unserer Community auf Augenhöhe

Wir bieten:

Branchenübliche, erfahrungsabhängige Bezahlung (ab 1.800 Euro bei Trainee-Stelle)

Unbefristete Festanstellung – wir würden gerne dauerhaft mit dir planen

Trainee: In ein bis zwei Jahren entwickelst du dich bei uns zum Redakteur/zur Redakteurin

Ein nettes, konstruktives, engagiertes Umfeld

Flexible Aufteilung zwischen Home Office und Büro (zwei Tage pro Woche solltest du im Schnitt bei uns in Putzbrunn sein)

Ein breites, vielseitiges Aufgabenspektrum

Wir arbeiten auf Macs und spielen an aktuellen Konsolen und am PC

Dein Profil:

Du bist genreübergreifend an Video-/PC-Spielen interessiert, in einem Genre bist du Expertin

Du hast Spaß am Formulieren, egal ob für Artikel oder Moderationen

Du bist wissbegierig

Vorkenntnisse in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: Bloggen, Vlogging, Videoschnitt, Audioschnitt, Moderieren, Texte redigieren, Artikel schreiben, SEO

Ideal wären Kenntnisse in Final Cut Pro X, Audacity, Photoshop oder ähnlichen Programmen

Du bist ein Charakter – egal ob ex- oder introvertiert!

Wenn du mehr wissen möchtest, schicke deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, ggf. Probearbeiten – letztere gerne als Link) an bewerbung@gamersglobal.de – wir werden dann zügig ein Vorgespräch per Video Call führen und dich im zweiten Schritt zum Kennenlernen in die Redaktion einladen.