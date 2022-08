Return to Monkey Island: Ein Blick ins Inventar, auf Murray und mehr

PC Switch MacOS

Wie erwartet, wurde der Erscheinungstermin von Return to Monkey Island auf der Gamescom enthüllt. Am 19. September ist es soweit. Also nur noch wenige "Monkey Island Mondays" bis zum Release. Aber ein paar Gelegenheiten, um über den Grafikstil zu diskutieren, gibt es noch. Heute ist wieder Dave Grossman an der Reihe, der über Twitter einen neuen Videoclip veröffentlicht hat:

Hier ist ein Clip aus einem Abschnitt von Return to Monkey Island, den Ron Gilbert und ich mehrmals umgestaltet haben, über eines von Guybrushs Lieblingshobbys.

Im Video seht ihr Guybrush bei seiner Rückkehr nach Monkey Island, wie er am zweitgrößten Affenkopf, den er je gesehen hat, vorbeispaziert und dann auf Murray, den sprechenden Schädel, dem Guybrush zuerst in Curse of Monkey Island begegnet ist, trifft. Ihr dürft einer kurzen Unterhaltung lauschen und das Inventar von Guybrush begutachten. Dort befinden sich unter anderem diverse Schriftstücke und Bücher, Goldmünzen und ein abgetrenntes Purpur-Tentakel. Das besagte Hobby scheint dann wohl das Spielen des Schädel-Klaviers zu sein...

Ob die Ereignisse rund um den Affenkopf aus Flucht von Monkey Island im Spiel Berücksichtigung finden, wird in dem Clip allerdings nicht offenbart.