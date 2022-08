PM: Bald im Game Pass: Midnight Fight Express, Prodeus, Ghost Song und mehr von Humble Games (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Summary

Es gibt Grund zur Freude: Ganze sieben angekündigte Titel von Humble Games erscheinen zum Release im Game Pass. Damit werden die Welten des Game Pass noch größer, bunter und abwechslungsreicher. Freue Dich auf eine dreckige Stadt im Stil kultiger 80er Jahre Action Blockbuster, erkunde einen wunderschönen Strand voller Korallen oder erforsche die angsteinflößende Dunkelheit auf dem Mond – all diese Welten warten darauf, von Dir entdeckt zu werden. Dich hat die Neugierde gepackt? Dann wirf einen Blick in das Video und erfahre, welche Spiele Du dank Game Pass schon bald via Xbox, PC und auf mobile Device via Xbox Cloud Gaming (Beta) spielen kannst.

Midnight Fight Express – PC, Konsole und Cloud

Du schlüpfst in die Rolle von Babyface, einem ehemaligen Mitglied der kriminellen Unterwelt. Wieder zum Leben erweckt von einer mysteriösen KI-Drohne begibst Du Dich auf eine schier unmögliche Mission: Bis zum Sonnenaufgang kämpfst Du Dich durch die Straßen der Stadt, damit ruchlose Verbrecher*innen nicht die Kontrolle über die Metropole übernehmen. Midnight Fight Express ist bereits jetzt Teil des Game Pass.

Moonscars – PC, Konsole und Cloud

Wer sich erheben will, muss erstmal tief fallen. Du schlüpfst in die Rolle von Irma der Grauen, einer künstlich erschaffenen Kriegerin mit einem eisernen Willen. Ihr einziges Ziel: Sie will ihren Schöpfer finden, um den Grund für ihre Existenz zu erfahren. In diesem Soulslike Slasher kämpfst Du Dich ab dem 27. September durch eine stimmungsvoll düstere 2D-Welt.

Coral Island – PC

Am 11. Oktober ist es an der Zeit, das Großstadtleben von Pokyo hinter dir zu lassen und ein neues Kapitel Deines Lebens auf Coral Island zu beginnen. Sei wer auch immer Du sein möchtest und erschaffe die idyllische Farm Deiner Träume, auf der Du Dich um die Ernte kümmerst, Tiere pflegst und eine Verbindung zur Natur der Insel aufbaust. Hilf mit, die nahe gelegene Stadt und die umliegenden Korallenriffe wiederzubeleben und knüpfe Beziehungen zu einer lebendigen Gemeinschaft von mehr als 50 Menschen, die Coral Island ihr Zuhause nennen.

Ghost Song – PC, Konsole und Cloud

Auf dem trostlosen Mond von Lorian erwacht ein seit Ewigkeiten schlafender Deadsuit aus seinem Schlummer – bewaffnet und kampfbereit, mit einem klaren Bewusstsein für seine Aufgabe. In Ghost Song begibst Du Dich ab dem 3. November auf die Suche nach Antworten in einem atmosphärischen 2D-Abenteuer voller Selbstfindung, uralter Geheimnisse und kosmischer Schrecken. Erforsche verschlungene Höhlen, die nur von biolumineszierenden Pflanzen beleuchtet werden, kämpfe gegen seltsame Kreaturen und erlerne neue Fähigkeiten, die Dir helfen werden, die lang verborgenen Geheimnisse dieser fremden Welt zu ergründen.

Infinite Guitars – PC, Konsole und Cloud

In einer Welt, die durch den verheerenden Krieg gegen die Mechs zerrissen wurde, kämpfen die Überreste der Menschheit ums Überleben. Jetzt sind die metallenen Kriegsmaschinen wiedererwacht und nur Deine E-Gitarre kann sie hacken. Im späteren Verlauf von 2022 versammelst Du einen Trupp bunter Held*innen, stimmst Deine Lieblingsgitarre und machst Dich bereit, zu rocken. Infinite Guitars ist ein genreübergreifendes Rhythm-RPG, das die Liebe zum Anime förmlich atmet.

Prodeus – PC, Konsole und Cloud

Prodeus ist ein Oldschool Shooter, der mit modernen Rendering-Techniken neu interpretiert wurde. Erlebe im späteren Jahresverlauf von 2022 die Qualität eines AAA-Titels, der sich an die Grenzen älterer Hardware hält und somit einen einzigartigen Oldschool Look erzeugt. Die detailverliebte Kampagne von Prodeus ist eine Liebeserklärung an alle FPS-Veteran*innen. Der integrierte Level-Editor und der eingebaute Community-Kartenbrowser sorgen für nahezu endlos viele Level voller actiongeladener Szenarien. Bist Du bereit, die Wände rot zu färben?

Signalis – PC, Konsole und Cloud

Signalis ist ein klassischer Survival-Horror mit einem einzigartigen Look, voller melancholischer Geheimnisse. In einer dystopischen Zukunft hat die Menschheit ein düsteres Geheimnis aufgedeckt, das das Aus für die letzten Überlebenden bedeuten könnte. Enträtsel ein kosmisches Mysterium, entkomme den angsteinflößenden Kreaturen und hilf einer künstlich erschaffenen Replika, ihre Träume zu erfüllen. Coming soon!

Du kannst die neuen Spiele gar nicht abwarten? Dann haben wir gute Nachrichten für Dich: Als Mitglied des Game Pass kannst Du bereits jetzt fantastische Humble Games-Titel wie Chinatown Detective Agency, Archvale, Next Space Rebels oder die preisgekrönten Unpacking und Unsighted spielen. Schau mal rein und erlebe bereits heute jede Menge Welten voller Spielspaß!