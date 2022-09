Darauf freut sich die Redaktion im... September 2022

Das Ende des Sommerlochs naht

Teaser Im September werden die Tage länger, die Spiele schöner? Es kommt schon auf eure Genre-Vorlieben an, ob ihr bereits richtig feiern könnt, oder doch noch mal eher bei den Serien nach Zerstreuung sucht.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Ich bin immer noch mitbeschäftigt, fandnicht schlecht und werde weiterhin tapfer dabei bleiben, mir wegenkein Wow (the shitty streaming service formerly known as Sky Ticket) zu holen. Ich wollte mir, zur letzten Einstimmung auf Japan,ansehen und bin natürlich sehr gespannt, wie morgen der Auftakt vonsein wird. Schließlich freue ich mich, während meiner Japan-Flüge ein oder zwei Filme beim Essen querzugucken, da findet sich eigentlich immer was halbwegs Neues, das ich verpasst habe.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich spielte schon längere Zeit etwas für ein Jörgspielt, das ich schon mal vorgestellt habe, und nun vielleicht besser verstehe, und ich spiele, für ein Jörgspielt, seit gestern abendvon Half Mermaid (im kommenden SPV zusage ich noch, ich hätte es nicht gespielt, dem war bei der Aufnahme auch so). Ferner steht für September eine Classic SdK mit Anatol Locker zuan und ich möchte euch in Kürzeaus meiner Sicht vorstellen, also das Riesenszenario für Besitzer vonr 1, 2 und 3.[SONSTIGES] Keine Frage, die zweite Septemberhälfte steht bei mir komplett im Zeichen der. Ein Riesenprojekt, das ich seit Monaten vorbereite, bei dem noch viel schiefgehen kann, bei dem bestimmt auch einiges schiefgehen wird, das Stress bereiten und Spaß machen wird, und bei dem am Ende mit einiger Sicherheit eine schöne, lange Doku herauskommen wird für alle, die ein Faible fürs Land oder generell Reisedokus haben. Ich weiß, dass einige von euch das Thema nervt, aber ich lasse mir die Freude daran nicht nehmen – und kann euch versichern, dass die nicht unerheblichen Einnahmen daraus direkt dazu beitragen, dass es auch in Zukunft diese Monatsvorschau geben kann. Und vieles andere mehr auf GamersGlobal.[FILME/SERIEN] Auch wenn ich den Arc bisher ziemlich schwach finde, freue ich mich dennoch auf Teil 1 von. Alleine schon, um zu sehen, welche abstrusen Namen sie sich für die Stands ausdenken, um Copyright-Probleme zu umgehen... Ansonsten habe ich erst kürzlich mitangefangen und weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Die Serie ist auf jeden Fall SEHR Anime. Und irgendwie hab ich es bisher geschafft,noch nicht zu sehen. Vielleicht läuft er ja noch in einem Kino in der Nähe.[SPIELE/BRETTSPIELE] Irgendwie würde michja im Kern schon anmachen, allerdings hat die Preview-Version, die ich bei Kollege Gehritz gesehen habe, noch einen ziemlich durchwachsenen Eindruck gemacht. Mal schauen, vielleicht gebe ich dem Ganzen noch eine Chance.wird hingegen ein sicherlich spaßiger Shooter für zwischendurch,lädt zum Headbangen ein und ich bin gespannt, wie die finale Version der Skateboard-Simsich spielen wird. Ein guter September, wie es scheint.[SONSTIGES] Irgendwie steht im September nichts Privates an. Also gleich gar nix. Ist aber ja auch mal was, worüber man sich freuen kann, oder?[FILME/SERIEN] Es ist ernsthaft bloß Zufall, dass ich zuletzt noch mal alle drei-Filme angeschaut habe). Tatsächlich finde ich den ersten Teil mit jedem Mal immer besser, die beiden anderen, wobei vor allem, mit jedem Mal ein bisschen schlechter – aber immer noch sehr gut, damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich habe keine Ahnung, was mich miterwartet. Aber reinschauen werde ich in jedem Fall, aber es auch nicht durchziehen, wenn es mich nach den ersten paar Episoden anätzen sollte, da bin ich inzwischen konsequent im Vergleich zu früher.Die neue Verfilmung vonwürde mich ebenfalls sehr interessieren, dennRoman ist bereits zweimal erstklassig verfilmt worden, die Neugier ist also groß. Gute (Anti-)Kriegsfilme gibt es wirklich nicht viele. Und zumindest mit Blick auf die Inszenierung hatdie Messlatte recht hoch angelegt. Blöd nur, dass ichnicht sehen mag. Aber das halte ich schon aus...[SPIELE/BRETTSPIELE] Im September muss ich nicht lange überlegen, auf welches Spiel ich mich am meisten freue. Denn natürlich steht bei miram höchsten im Kurs, wobei ich seit der Ankündigung versucht habe zu vermeiden, mir irgendwelche Trailer zum Spiel anzuschauen. Ganz geschafft habe ich das zwar nicht, aber obwohl mir der Grafikstil, wie vielen anderen auch, nur begrenzt zusagt, ist die Vorfreude gewaltig. Zum einen liebe ich die Serie und habe zumindest die ersten drei Teile jeweils locker mindestens fünfzigmal gespielt. Zum anderen habe ich offenbar ein allgemeines Faible für die Spiele von. Denn auch von seinen Klassikern abgesehen, hatte ich in den letzten grob zehn Jahren auch mitodersehr viel Spaß. Obgleich gegen das neue Monkey Island eh alles andere erst mal blass aussieht, bin ich zudem sehr gespannt auf. Die Anspielversion fand ich sehr gut, und, so ein bisschen wie bei Ron, habe ich in den letzten Jahren auch einen gewissen Hang zu den Spielen von Spiders entwickelt. Vielleicht ist das Roboter-Soulslike in Paris ja deren endgültiger Durchbruch.[FILME/SERIEN] In puncto Serien bin ich gespannt, was hyperaktive Studio Trigger mit Night City anstellt im Anime. Die Trailer vergossen definitiv mehr Blut, als ich es von anderen Trigger-Werken gewohnt bin. Noch mehr Anime-Unterhaltung fährt Netflix in Form des zweiten Teils vonauf. Inzwischen meint man eigentlich, schon alles an Seelenmanifestationen mit absurden Kräften gesehen zu haben, doch auch die Staffel im Frauengefängnis mit der ersten weiblichen Heldin aus dem Joestar-Clan hat sich das "bizarr" im Titel mehr als verdient, zum Beispiel mit einer labilen Insassin, die ihre Liebhaber schrumpft und sie mit Tierkadavern als Ratten und Co verkleidet. Und es gibt eine Figur, die sich ernsthaft Weather Forecast nennt und für die schrägen Vögel in diesem Universum ist das anscheinend ein ganz normaler Name.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich weiß nicht, was das richtige Wort für das ultimative Gegenteil von Ekstase ist, aber mein Wort dafür ist. Aber ich bin schließlich Fußball-Legastheniker, das ändert sich auch am Gamepad nicht. Ich bin nur froh, dass es auch schräge Titel wievon Spider gibt. Meine Vorschau im Sommer hat spielerisch noch nicht vollends überzeugt, aber das Art Design dieser alternativen Französischen Revolution voller Uhrwerk-Automaten zieht bei mir. Beischaffe ich es hoffentlich, ein Taktgefühl zu entwickeln und dann erfolreich zum Rhythmus der metallischen Symphonien Dämonenschergen zu zerbersten.[SONSTIGES] Ich freue mich, dass die heißesten Wochen hinter uns liegen dürften und werde das von mir geliebte Herbstwetter mit offenen Armen und warmen Tee empfangen. Wenn die Zeit gemeinsam verfliegt und es dunkel wird, können wir beide ja auch eine Flasche Wein öffnen und sehen, wo der Abend hinführt... Was? Ich habe doch gesagt, ich liebe den Herbst!

[FILME/SERIEN] Der September steht natürlich ganz im Zeichen von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Daumen drücken, dass das was wird! Außerdem wird via Prime die dritte Staffel von Star Trek: Lower Decksgeschaut. Und dann nutze ich mein noch laufendes Disney-Plus-Abo, um Thor: Love and Thunder nachzuholen und mir die erste Staffel von Andor zu geben. Rogue One: A Star Wars Story gehört für mich zu den besten Star-Wars-Filmen seit der Original-Trilogie. Gerne mehr davon!

[SPIELE/BRETTSPIELE] In den kommenden Wochen werde ich tatsächlich enorme Probleme haben, all das zu spielen, auf das ich Lust habe. Gut, dass zumindest die Review-Version von Steelrising schon vor einigen Tagen auf meiner PS5-Festplatte gelandet ist. Das Soulslike macht Laune, erreicht aber nicht ganz die Klasse der großen Vorbilder. Auf dem Zettel stehen hab ich auch Soulstice, das mich spielerisch stark an Devil May Cry erinnert und auch bei Setting, Grafik und Inszenierung einen guten Eindruck hinterlassen konnte. Spannend sieht aber auch das Tabletop-Taktik-Spiel Moonbreaker der Subnautica-Macher aus. Gleiches gilt für The Wandering Village, bei dem wir unsere Siedlung auf dem Rücken eines wandernden Tieres hochziehen. Und ich hab schon erwähnt, dass WoW: Wrath of the Lich King Classic Ende September offiziell startet? Dass Conan Exiles am 01. September mit Age of Sorcery ein tolles Update spendiert bekommen hat? Oder dass ich Deathloop via PS Plus endlich nachholen könnte? Seufz.

[Sonstiges] Ich muss so viel spielen im September, ich hab keine Zeit für Sonstiges.

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Watch me, if you can: Im letzten Jahresdrittel nimmt die Serien- und Filmfrequenz wieder deutlich an Fahrt auf. Hype hin, Kritik her: Ich bilde mir selbst ein Urteil und bin schon mal aufgespannt. Und natürlich werde ichweiterschauen, auch wenn ich mich nicht anmit platinblonder Perücke gewöhnen kann. Auf der Streaming-Liste steht natürlich. Ich mag den humorigen Ulk-Ansatz des nordischen Götterreigens. Weniger Humor als Realsatire bietet dann wohl die 5. Staffel von. Aber so richtig gespannt bin ich auf. Das TV-Prequel zuverspricht mehr echtes-Feeling als die meisten Serien und Filme der letzten 30 Jahre.[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch wenn das Remake wohl nur kosmetisch ist:für die PS5 ist für mich fest geplant. Dann, wie sollte es auch anders sein, werde ich nicht nur einen Blick aufwerfen. Und selbstverständlich stehtauf der Einkaufsliste. Taktische Gefechte mit RPG-Elementen – was soll da schon schief gehen. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Kämpfe spielen. Denn im Gegensatz zu den Klassikern des Genres finden die Scharmützel nicht rundenbasierend, sondern in Echtzeit statt. Außerdem spricht mich die Optik schon sehr an.[SONSTIGES] Ok, ich gebe es zu, diesen Monat werde ich nicht dazu kommen, neue Bücher oder Comics zu kaufen. Stattdessen krame ich im Archiv und werde mir (aus aktuellem Anlass)mal wieder zu Gemüte führen. The Sandman geht immer und das Box Set bietet genug Lesestoff für ein paar Tage. Für meine schlichteren Bedürfnisse nach wilden Schlachten und einfachen Geschichten werfe ich dann mal wieder einen Blick in die Graphic-Novel zu, basierend auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1984.