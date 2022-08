Montagmorgen-Podcast #456

Teaser In diesem MoMoCa hat Dennis eine Nachricht zu verkünden. Außerdem hattet ihr zur Gamescom noch einige interessierte Fragen an uns.

Die im Titel angedeuteten Pläne umfassen nicht seine geheimen Bestrebungen, durch sinnesverwirrende Tofu-Dämpfe den Veganismus in der Redaktion zu verbreiten oder die Fliesen in seinem Haus durch die riesige Caps seiner geliebten Eigenbautastaturen zu ersetzen, aber das erfahrt ihr ja bald genug, sobald ihr euch den MoMoCa zu Gemüte führt. Jörg, Hagen und Dennis reden aber natürlich auch über den gut gefüllten Wochenplan in den kommenden Tagen und eure zahlreichen Fragen, die noch ganz unter dem Eindruck der Gamescom 2022 stehen.

Die Timecodes dieser Folge: