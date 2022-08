PM: Wir heißen Savage Game Studios willkommen und erweitern unsere Community (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

allo PlayStation-Community.

Heute haben wir bekannt gegeben, dass wir eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von Savage Game Studios getroffen haben. Dabei handelt es sich um ein äußerst talentiertes Team von Kreativschaffenden mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung einiger der beliebtesten Spiele für Mobilgeräte, die Spielern auf der ganzen Welt Spaß machen. Die Gründung vor einigen Jahren hatte zum Ziel, mutige neue Ideen zu entdecken. Wir teilen ihr unermüdliches Engagement für Innovationen sowie das kontinuierliche Bestreben, unser Publikum zu erweitern und PlayStation noch mehr Menschen als je zuvor bereitzustellen. Somit passen sie perfekt zu PlayStation Studios.

Ich übergebe jetzt an Michail Katkoff, CEO und Mitbegründer von Savage Game Studios, der die eigentliche Einführung übernehmen wird:

Hermen, und Hallo an alle in der PlayStation-Community!

Savage Game Studios wurde 2020 gegründet und wird von mir und meinen Mitgründern Nadjim Adjir und Michael McManus geleitet. Savage Game Studios entstand aus unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung von Spielen für Mobilgeräte, die eine Reihe von weltweit erfolgreichen IPs umfassen. Unsere Leitvision war ein kreativer Raum, in dem Experimente und das Eingehen von Risiken nicht gemieden, sondern begeistert angenommen werden. Wir alle haben in großen Studios gearbeitet und obwohl wir die Vorteile umfangreicher Ressourcen zu schätzen wissen, wollten wir klein und wendig bleiben, damit wir selbst bestimmen konnten.

Nun denkt ihr vielleicht: “Warum also solltet ihr Teil von PlayStation Studios werden?” Wir haben diesen Deal gemacht, weil wir der Ansicht sind, dass die Führung bei PlayStation Studios unsere Vision dessen, wie wir am besten arbeiten und erfolgreich sein können, respektiert, und weil auch sie nicht davor zurückschrecken, Chancen zu ergreifen. All das, plus die Möglichkeit, uns eventuell den unglaublichen IP-Katalog von PlayStation zunutze machen zu können sowie die Tatsache, dass wir von der Art der Unterstützung, die nur sie bieten können profitieren … Die schwieriger zu beantwortende Frage wäre: “Warum nicht?”

Im Namen aller bei Savage Game Studios möchte ich mich dafür bedanken, dass ihr uns mit dabei haben wollt. Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben!

Wie wir euch schon bei unseren Plänen, ausgewählte Titel auf den PC zu bringen, versichert haben, schmälern unsere Bemühungen jenseits der Konsole in keiner Weise unser Engagement für die PlayStation-Community oder unsere Leidenschaft, weiterhin großartige Einzelspieler-Erlebnisse mit einer fesselnden Geschichte zu entwickeln. Es war ein unglaubliches Jahr für Spiele auf PlayStation 5 und PlayStation 4 mit beeindruckenden Veröffentlichungen wie Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 und MLB The Show 22, die am 9. November von dem mit Spannung erwarteten God of War: Ragnarok gefolgt werden. PlayStation VR2 zeichnet sich ebenfalls am Horizont ab und verspricht einen gewaltigen Sprung hinsichtlich Präsenz und Immersion, was durch erstklassige Software wie Horizon: Call of the Mountain untermauert wird. Wir sind auch auf unsere geplanten Veröffentlichungen für den PC stolz, von denen etwa Uncharted: Legacy of Thieves Collection und Marvel’s Spider-Man Spielern ohne PlayStation-Hardware einen Vorgeschmack auf unsere fantastische Sammlung von First-Party-Titeln geben werden.

Unsere Aktivitäten für das Gaming auf Mobilgeräten werden einen ähnlich ergänzenden Charakter haben und mehr Möglichkeiten für mehr Menschen bieten, mit unseren Inhalten zu interagieren. Zudem unterstützen sie unser Bestreben, neue Zielgruppen zu erreichen, die mit PlayStation und unseren Spielen noch nicht vertraut sind. Savage Game Studios wird Teil einer neu geschaffenen PlayStation Studios Mobile Division, die unabhängig von unserer Konsolen-Entwicklung agieren und sich auf innovative Erlebnisse für unterwegs auf der Basis von neuem und bestehendem PlayStation-IP konzentrieren wird.

Ich hoffe, ihr werdet euch mir anschließen und Savage Game Studios im Unternehmen willkommen heißen, und dass diejenigen, die neben Spielen auf der Konsole oder dem PC auch Spiele für Mobilgeräte genießen, sich auf das freuen werden, was sie in petto haben. Sie arbeiten bereits an einem neuen, unangekündigten, erstklassigem Action-Spiel mit Live-Service für Mobilgeräte. Es ist noch zu früh, um mehr zu verraten, aber ich bin schon sehr gespannt, wann sie es tun werden.

Wir wünschen euch und euren Lieben Gesundheit und viel Glück!