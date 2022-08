PM: gamescom 2022: Starkes Comeback in herausfordernden Zeiten (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Köln, 28. August 2022 – Die gamescom ist zurück: Nach zwei Jahren, in denen das weltgrößte Games-Event Corona-bedingt ausschließlich online stattfinden konnte, begeisterte die gamescom 2022 online Millionen Menschen weltweit und auch wieder Hundertausende vor Ort in Köln. Insgesamt kamen über 265.000 Besuchende auf das Kölner Messegelände. Allein bis Samstagabend generierte das gesamte gamescom-Showprogramm mehr als 130 Millionen Views. Damit bleibt die gamescom trotz der von vornherein reduzierten Ticketkontingente das größte Games-Event der Welt. Wie riesig die Vorfreude der Fans war, sah man allein daran, dass bereits ab 10 Minuten nach Start der Eröffnungs-Show „gamescom: Opening Night Live“ #gamescom die weltweiten Twitter-Trends auf Platz 1 anführte.

Auch politisch war die gamescom so gefragt wie noch nie: Insgesamt kamen über 270 deutsche sowie internationale Politikerinnen und Politiker nach Köln, um sich selbst einen Überblick über die neusten Entwicklungen der Games-Branche zu verschaffen. Zu den Highlights zählte die Debatt(l)e Royale mit Spitzenpolitikern von SPD, Grünen, FDP und CDU sowie die Politische Eröffnung am Mittwochnachmittag. Hieran nahmen unter anderem Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Michael Kellner, sowie Kölns Oberbürgermeisterin und Vorsitzende des Aufsichtsrats der Koelnmesse Henriette Reker teil. Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck konnte aufgrund der aktuellen Lage rund um die Energieversorgung in Deutschland nicht vor Ort sein und war mit einer Videobotschaft vertreten, in der er hervorhob als „Games-Minister“ den Standort Deutschland weiter stärken zu wollen, um den heimischen Marktanteil deutscher Spiele-Entwicklungen zu steigern. Außerdem kündigte er an, die gamescom 2023 eröffnen zu wollen.

„Die gamescom ist zurück und die Freude darüber ist bei allen groß. Dabei waren die Ausgangsbedingungen in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders herausfordernd. Umso wichtiger war das starke Engagement der vielen Ausstellenden, Partner sowie des ganzen Teams, die die gamescom 2022 zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, dem Mitveranstalter der gamescom. „So stark wie noch nie zuvor war in diesem Jahr das politische Interesse an der gamescom: Von Landtagsabgeordneten über Mitglieder des Deutschen Bundestages, des Europäischen Parlamentes bis hin zu Bundesministerinnen, Ministerpräsidenten oder Parteivorsitzenden – mit über 270 Politikerinnen und Politikern haben so viele die gamescom besucht wie noch nie zuvor. Das macht die gamescom zu einer der größten Plattformen für den politischen Austausch von Politik, Branche und Community zu Games- und Digitalthemen und unterstreicht, wie relevant die Games-Politik für viele Bereiche geworden ist.“

Die gamescom 2023 läuft vom 23. bis 27. August. Die Eröffnungs-Show gamescom: Opening Night Live findet am 22. August 2023 statt.

