Die Katzen sind aus dem Sack

Teaser Rund zwei Stunden dauerte die Opening Night Live, auf der fast – aber nur fast! – alle großen Neuankündigungen der Messe stattfanden. Welcher vorgestellte Titel weckt bei euch besondere Vorfreude?

Heute läuft der letzte Tag der Gamescom 2022 (zur Übersicht aller Messe-News und Angespielt-Berichte), nachdem wir im WoSchCa schon auf unsere Messe-Erfahrung zurückblickten, könnt ihr an dieser Stelle nun einen Aspekt des Events Revue passieren lassen: Die Ankündigungen.

Die reichten vom neuen Spiel des Frankfurter Studios Deck13 Atlas Fallen über das chinesische Open-World-Spiel (mit vielen erlernbaren Berufen und anscheinend auch einer Online-Komponente) Where Winds Meet bis hin zur Wiederauferstehung von Dead Island 2, das so lange in der Versenkung verschwunden war, dass es quasi als Neuankündigung durchgeht. Welches der neu angekündigten Spiele der diesjährigen Gamescom weckt bei euch die meiste Vorfreude? Verratet es uns in der untenstehenden Umfrage und teilt auch sonst gerne in den Kommentaren eure Favoriten der Messe und eure Impressionen.

