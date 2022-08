GC22: gamescom Awards 2022: Alle Gewinner im Überblick

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen der gamescom fand auch dieses Jahr wieder die Verleihung der gamescom-Awards statt. Während der Opening Night Live und des gamescom-Studio- Livestreams von IGN wurden die Gewinner in 19 Kategorien verkündet. Alle eingereichten Nominierungen mussten dabei im Publikumsbereich der Messe anspielbar sein.

Mit drei Awards räumte das Souls-like Rollenspiel Lies of P (im Angespieltbericht) ab und gewann in den Kategorien Best Role Playing Game, Best Action Adventure Game sowie Most Wanted Playstation Game.

Auf den einzelnen Plattformen setzten sich The Last Case of Benedict Fox (im Angespieltbericht) (Xbox), Lies of P (Playstation), Tin Hearts (im Spiele-Check) (Switch) und auf dem PC Metal - Hellsinger (in der Preview) durch.

Die folgende Tabelle liefert euch einen Überblick über alle Preisträger: