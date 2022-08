GC22: Tempest Rising angeschaut, viele Command&Conquer-Vibes gespürt

Basis bauen und Truppen führen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Neben Briefings mit Render-NPCs gibt es auch Cutscenes in Ingame-Grafik, die nahe ans Geschehen führen.

Die Gestaltung des Basenbaus lässt an Command & Conquer und Starcraft zurückdenken.

Modelle und Effekte sind für ein Echtzeitstrategiespiel ausgesprochen ansehnlich.

Entwickler Slipgate Ironworks gewährte erste Einblicke in sein Edelgrafik-Echtzeitstrategiespiel. Das präsentiert sich als RTS alter Schule, um nicht zu sagen es weckt sehr bewusst Assoziationen mit. Nach einem neuen Weltkrieg ist die Erde verwüstet, es gibt nur noch drei große Fraktionen, die sich wegen der Vorkommen des neuen Wunder-Rohstoffs Tempest bekriegen. Die westliche GDF ist bürokratischer veranlagt und aus den Metropolen hervorgegangen, die den Weltkrieg überstanden haben. Die Tempest Dynasty formierte sich im asiatischen Raum und hockt dort direkt auf sehr zahlreichen Tempest-Quellen, daher ist die Naturalie dort mit einer gewissen religiösen Bedeutung aufgeladen und wird als das Geburtsrecht der Dynasty betrachtet. Tempest Rising wird euch in zwei Kampagnen, die je rund 15 Missionen umfassen werden, diesen Konflikt auf beiden Seiten ausspielen lassen. Im fertigen Spiel gibt es zudem eine dritte spielbare Gruppierung. Zu der will Slipgate aktuell noch nichts verraten, doch die soll sich von den beiden "konventionelleren" Fraktionen abheben.Die auf der Messe erlebte GDF-Mission beginnt mit einem Briefing mit einem General, der sich quasi im Zoom-Call aus der Einsatzzentrale meldet und Kontext gibt, warum wir nun in dieses Gebiet mit Panzern und Soldaten einmarschieren. Mit Truppen müssen wir erst eine Zone sichern, ehe Basenbau auf der Karte verfügbar wird. Nachdem der Kerl fertig ist, könnte man wie in Rollenspielen noch nachfragen stellen, wobei die Dialogoption markiert ist, die das Gespräch direkt beendet. Danach bleibt der Blick auf den General im HQ, doch ein Interface fährt an der Seite aus. Hier kann man zwischen Aufgaben verdiente Punkte investieren. Die schalten besondere Einheiten frei, aber auch "fraktionsweite Vorteile" ( wohl allgemeine Boni) sollen so im Laufe der Kampagne so erlangt werden. Nach einer stimmigen Cutscene in Ingame-Grafik geht es nun ans Eingemachte.Zunächst stehen nur einige Standard-Schützen zur Verfügung. Die sind im Vergleich zu den Äquivalenten der anderen Fraktionen stark, aber auch langsam, klären die Entwickler auf. Sie kommen also super mit den verstreuten Patrouillen klar, zudem bald darauf von Drohnen begleitete weitere Fußsoldaten und schließlich Panzer dazustoßen. Hier zeigt sich auch nochmal die grafische Güte von Tempest Rising. Nicht nur die Modelle sehen schick aus, auch wie die Artillerie die Schneedecke aufreißt und Matsch darunter zum Vorschein kommt, kann sich sehen lassen.So werden noch mehr Verbände des Gegners eliminiert und schließlich kommt ein Tempest-Vorkommen in Sicht. Es handelt sich dabei um riesige rote Blumen, zwischen deren Blättern und Blüten rote Blitze knistern. Nun wird auch die Basis abgesetzt und als erstes ein Erntegebäude errichtet. Die Panzer sichern die Brücke nach Süden, von der gelegentlich feindliche Gegenoffensiven anbranden, während mit der Kaserne Truppen für den weiteren Vorstoß ausgehoben werden.Das Studio feile ausgiebig daran, für eine gute Schere-Stein-Papier-Balance zu sorgen, sodass auch im weiteren Schlachtverlauf die Bandbreite an Einheitentypen relevant zu halten. Nur mit GDF-Panzern werdet ihr bei Angriffen gegen feindliche Infanterie zum Beispiel nicht glücklich, weil die sehr ineffektiv gegen diese sind (es sei denn sie schaffen es, die Gegner zu überrollen). Bei GDF und Tempest Dynasty gibt es zudem absichtlich jeweils Truppen für ähnliche Funktionen, die sich aber unterschiedlich spielen sollen. So sind die erwähnten Fußtruppen mit den Drohnen (welche sich in einem überschaubaren Radius vorausschicken lassen) Anti-Artillerie-Einheiten, doch funktionieren etwas anders als die geradlinigeren Raketenwerferschützen, mit denen die Tempest Dynasty schwerem Gefährt zu Leibe rückt. Auch bei der Ernte des Tempest gehen beide Fraktionen anders vor. Die GDF macht es im typischen Command&Conquer-Stil: Erntelager bauen und die dort vom Fließband rollende Erntemaschine zum nächsten Vorkommen schicken. Diese Maschinen sind recht widerstandsfähig, aber die mobilen Erntebasen der Tempest Dynasty sind eine ganz andere Hausnummer. Mit denen seid ihr etwas flexibler, allerdings werden aus diesen Basen menschliche Ernter ausgesendet, um das Tempest hineinzuholen und die sind sehr verletzlich.Neue Schützen und Panzer stehen bereit und marschieren gen Süden, bald haben sie stärkeren Feindkontakt. Um die Truppen nicht zu verheizen, wird ein gepanzerter Sanitäter mit ballistischem Schild geordert, der nahe Verbündete zusammenflickt. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Spezialisten. Jede der drei Fraktionen wird fünf dieser Sondereinheiten besitzen, von denen nur eine begrenzte Stückzahl in jeder Mission rekrutiert werden kann. Effizient eingesetzt, sollen sie durch ihre Sondereffekte die Effektivität anderer Truppen enorm steigern.Danach ist der restliche Widerstand schnell gebrochen, die GDF walzt an den Mauern vorbei in die Feindbasis und zerlegt das gegnerische Hauptquartier. Das war vermutlich für die Demo etwas einfacher gestaltet, so habe ich keinerlei automatischen Geschütze des Feindes zu Gesicht bekommen.Wer sich nach einem klassischen RTS mit Solo-Kampagne sehnt, dem muss ich nicht extra sagen, dass er Tempet Rising definitiv im Auge behalten sollte. Der Release soll 2023 erfolgen.