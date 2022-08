GC22: The Last Oricru mit frischem Trailer und Releasedatum

PC Xbox X PS5

Publisher Prime Matter und der in Prag ansässige Entwickler GoldKnights haben zur Gamescom 2022 ein festes Veröffentlichungsdatum für The Last Oricru verkündet. Das in vielerlei Hinsicht an ein Gothic im Sci-fi-Fantasy-Gewand erinnernde Action-RPG des tschechischen Studios soll am 13. Oktober 2022 in den digitalen Spielregalen aufschlagen. Der Release ist für PC, PS5 und Xbox Series vorgesehen.

Die Ankündigung wurde von einem neuen Trailer begleitet, den ihr unter der News findet. Das knapp anderhalbminütige Video gewährt euch frische Einblicke in den Titel, gibt Hinweise zur Story, thematisiert den drohenden Bürgerkrieg zwischen zwei Fraktionen, weist auf die Entscheidungsmöglichkeiten des Protagonisten Silver hin und lässt euch ein paar Impressionen der Spielwelt sowie ein paar kurze Kampfszenen erhaschen. Erstmals sind auch Bewegtbilder des Online-Koop und vor allem des Splitscreen-Multiplayer-Modus zu sehen, zumindest für all jene, die nicht die Dev-Diaries regelmäßig verfolgen.