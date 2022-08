Diablo 2 Resurrected: Patch 2.5 mit neuem Feature Terrorzonen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Ab heute kann auf dem PTR (Öffentlicher Testbereich) bereits der kommende Patch 2.5 für Diablo 2 Resurrected (im Test, Note: 7.5) ausprobiert werden, vorausgesetzt ihr besitzt einen aktiven Battle.net-Account und eine damit verknüpfte Lizenz für das Spiel. Neben den üblichen Fehlerbehebungen, eine genaue Auflistung könnt ihr dem Blog-Eintrag in den Quellen entnehmen, wird dieser ein neues, optionales Feature in das Spiel implementieren, die Terrorzonen. Diese stellen eine Alternative zu dem üblichen Farmen auf eurem Weg zu der Maximalstufe 99 dar.

Sind die Terrorzonen in einer Session aktiviert worden, so wird jede Stunde eine bestimmte Zone des Spiels konzentriert von den Schergen der Hölle "terrorisiert". Die Monster in diesem Bereich sind mindestens zwei Level über eurem aktuellem oder ihrem eigenem ursprünglichem Level, allerdings bis zu einem gewissen Maximum pro Schwierigkeitsgrad. Bei dem Schwierigkeitsgrad Normal wäre beispielweise ein Standardgegner zwei Level über euch, bis zu einem Maximum von Level 45. Auf Alptraum wäre es Level 71 und auf Hölle Level 96. Entsprechend hoch fallen dadurch, bei erfolgreicher Beseitigung der Gegner, die Belohnungen und Erfahrungspunkte aus.