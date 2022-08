GC22: Bulwark - Falconeer Chronicles angekündigt

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das von Entwickler Tomas Sala ins Leben gerufene Falconeer-Universum, das mit dem Flugkampf-Actiontitel The Falconeer debütierte, bekommt einen gänzlich neuen Genre-Ableger spendiert. In der Future Games Show während der gamescom 2022 wurde Bulwark - Falconeer Chronicles vorgestellt, ein Aufbau-Titel, der in der der Landschaft der Großen Ursee spielt und ihr eure Städte an schroffen Felsen und Klippen hochziehen werdet.

Der unter der News eingebundene Reveal-Trailer lässt euch während der rund einminütigen Laufzeit einen ersten Blick in den kommenden Aufbau-Titel werfen, weitere Impressionen findet ihr zudem in unserer Screenshot-Galerie.

Bulwark - Falconeer Chronicles soll unter dem Publisher Wired Productions 2023 für PC erscheinen.