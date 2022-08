PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 29. August bis 2. September (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

30. August – Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Optimiert für Xbox Series X|S – Crypto ist zurück – mit der Lizenz zum Sondieren. Diesmal macht der König der bösen Außerirdischen die abgedrehten Sixties unsicher! Es gilt Rache zu nehmen für die Zerstörung des furonischen Mutterschiffs durch den KGB. Selbst wenn Crypto dafür mit der Spezies haarloser Affen zusammenarbeiten muss, deren Unterwerfung ihn auf die Erde geführt hat. Die Invasion geht weiter!

30. August – TinyKin

Als Milo die Erde erreicht, muss er feststellen, dass er viel zu klein ist. Hinzu kommt, dass alle Menschen verschwunden sind und seit 1991 kein einziger Tag vergangen ist. Schließe Dich mit den geheimnisvollen TinyKin zusammen und nutze ihre einzigartigen Kräfte, um Leitern, Brücken, Explosionen und vieles mehr zu bauen – und das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass! Finde einen Weg nach Hause durch eine ausgedehnte Metropole in Ameisengröße und lüfte das größte Geheimnis der Erde.

30. August – Zero Escape: Zero Time Dilemma

Neun Menschen erwachen und stellen fest, dass sie in einer unterirdischen Einrichtung gefangen gehalten werden. Um zu entkommen, müssen die Teilnehmer*innen ein Spiel mit tödlichen Konsequenzen spielen. Wer wird überleben und wer wird sterben? Die Chancen liegen allein in Deinen Händen. Lass die tödlichen Spiele beginnen.

31. August – Fairy Elements

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Yamato, der Ritter des Königs, rettet sein Königreich mit der Macht eines Schwertes, das eine mysteriöse Kraft besitzt, wird aber 200 Jahre in die Zukunft versetzt. Dort trifft er ein seltsames Wesen und ein geheimnisvolles Mädchen, die ihn in neue mysteriöse Handlungen verwickeln. Wird Yamato sein neues Schicksal annehmen und sein Heimatland auch in der Zukunft retten können?

31. August – Food Truck Tycoon

Teste Deine Talente und Dein Organisationsgeschick als Besitzer*in Deines höchstpersönlichen Food Trucks. Nimm die Bestellungen Deiner Kund*innen auf, koche die Gerichte und serviere so viele Portionen wie möglich. Doch pass auf, dass Du nicht das Essen – geschweige denn den ganzen Wagen – verbrennst! Erfülle Deinen Traum und baue ein Imperium aus Food Trucks auf.

31. August – Murder on the Marine Express

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Die St. Joachim-Akademie, eine Eliteschule für Mädchen, hat Tickets für die Jungfernfahrt des Marine Express gebucht, der über den Meeresgrund von Kalifornien bis an die Küste Japans verläuft. Die Mädchen freuen sich auf beeindruckende Unterwasser-Kulissen und informative Lektionen zu den Lebewesen des Meeres. Doch plötzlich verwandelt sich die idyllische Reise in einen Albtraum, als einer der Lehrkräfte tot in seiner Kabine gefunden wird. Wer könnte den beliebtesten Lehrer der Schule getötet haben?

1. September – JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R ist das perfekte Spiel für alle Fans des bunten und lauten 80er-Stils. Die liebevoll animierten Figuren und detailverliebten Geschichten werden neue und alte Fans des Original-Mangas von Hirohiki Araki begeistern. Das auf dem 2014 erschienen All Star Battle basierende Spielprinzip bietet dank Anpassung des Spiel-Tempos, den neuen Hit Stops sowie den neuen Jump Dashes jede Menge neue Herausforderungen.

1. September – Onsen Master

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In einer heißen Quelle relaxen – das ist der Traum der Gäste in einem Onsen Spa. Du bist Besitzer*in einer traditionellen Onsen-Gaststätte auf der Fantasie-Insel Izajima und musst den angestaubten Betrieb wieder mit Leben füllen. Finde die richtige Behandlung für die Leiden der Gäste, vertiefe die Beziehungen der Dorf-Gemeinschaft und entdecke eine übernatürliche Welt, die schon viel zu lang in Vergessenheit geraten war.

2. September – LEGO Brawls

Smart Delivery – Stecke Deine individuelle Lego-Figur zusammen und kämpfe Dich in diesem actiongeladenen Brawler durch die kultigsten Lego-Welten aller Zeiten. Dabei verfügt jede erstellte Figur über individuelle Fähigkeiten und besitzt seine ganz eigene Persönlichkeit. Egal ob rauflustiger Hausmeister-Ninja, der zufälligerweise kämpfende Hühner einsetzt, oder ein Vorschlaghammer-schwingender Clown, der ein paar Rechnungen zu begleichen hat – Du erweckst sie zum Leben! Spiele mit Deiner Familie zu Hause oder mit Freund*innen aus der ganzen Welt und behaupte Dich gegen die Konkurrenz.