PM: The Last of Us Part I: Komplette Liste der Barrierefreiheitsfunktionen (Sony Playstation Blog)

Nächste Woche, am 2. September, erscheint The Last of Us Part I, und Naughty Dog präsentiert euch einen umfassenden Überblick zu den Barrierefreiheitsfunktionen, die ihr im Spiel nutzen könnt. Das Studio hat die in The Last of Us Part II eingeführten Funktionen als Grundlage genommen und diese Optionen noch weiter ausgebaut.

„Wir denken, dass das Spiel für blinde und gehörlose Spieler sowie für Spieler mit Bedarf an motorischer Barrierefreiheit ein zugängliches Erlebnis bietet“, erklärt Game Director Matthew Gallant. „Die größte neue Funktion sind die Audiobeschreibungen für Filmsequenzen. Wir haben uns mit Descriptive Video Works zusammengetan, einem professionellen Dienst, der sich auf TV-, Film- und Videospieltrailer spezialisiert hat, und haben das System in die Filmsequenzen und für alle unsere lokalisierten Sprachen integriert.

Noch etwas, das als Prototyp begann, sich aber während der Testphase als äußerst erfolgreich erwies, ist eine Funktion, die Dialoge als haptisches Feedback über den DualSense Wireless-Controller für PS5 wiedergibt. Auf diese Weise kann ein gehörloser Spieler fühlen, wie ein Satz gesprochen wird. Er spürt die Betonung und bekommt, zusammen mit den Untertiteln, ein Gefühl dafür, wie das Gesprochene vorgetragen wird.“

Nachfolgend findet ihr die kompletten Barrierefreiheitsoptionen.

Barrierefreiheit-Voreinstellungen

Eine Herausforderung bei der Bereitstellung einer Vielzahl konfigurierbarer Optionen ist, euch zu vermitteln, welche Optionen für eure Bedürfnisse relevant sein könnten. Außerdem wurden viele Funktionen so gestaltet, dass sie perfekt ineinandergreifen. Dazu haben wir drei Barrierefreiheit-Voreinstellungen entwickelt, in denen sämtliche empfohlenen Einstellungen für barrierefreies Sehen, barrierefreies Hören sowie barrierefreie Motorik bereits vorkonfiguriert sind. Damit habt ihr hoffentlich schon einen guten Ausgangspunkt, könnt aber die einzelnen Optionen trotzdem noch weiter anpassen, nachdem ihr eine Voreinstellung ausgewählt habt.

Alternative Steuerung

Zum allerersten Mal bieten wir in einem „Naughty Dog“-Spiel die vollständige Anpassung der Steuerung. So könnt ihr jeden Ihr könnt die Optionen für euren DualSense Wireless-Controller für PS5 vollständig anpassen und so jeden Befehl einer anderen Eingabemöglichkeit des Controllers zuweisen, auch das Wischen auf dem Touchpad oder das Schütteln des Controllers. Weil es manchen Spielern schwerfällt, Tasten gedrückt zu halten oder wiederholt schnell anzutippen, stellen wir individuelle Optionen zur Verfügung, mit denen das Gedrückthalten in ein einfaches Drücken und das schnelle Drücken in ein Gedrückthalten umgewandelt werden kann. Und wie auch in „Uncharted 4“ bieten wir erweiterte Optionen für die Kamerahilfe und das Anvisieren des Ziels.

Vergrößerung und visuelle Hilfen

Es gibt Optionen, um HUD-Größe, -Farbe und Kontrast genau anzupassen, damit sich niemand darüber ärgern muss, dass Text, Benutzeroberfläche und Gameplay-Elemente zu klein oder schwer zu lesen sind. Unsere neue kontrastreiche Anzeige ist ein spezieller Render-Modus, der Elementen im Spiel mehr Kontrast verleiht. Außerdem gibt es eine Bildschirmlupe, mit der ihr jeden Bereich des Bildschirms über das DUALSHOCK 4-Touchpad heranzoomen könnt.

Spielübelkeit

Simulierte 3D-Bewegungen können bei vielen Spielern zu Spielübelkeit führen. Um das Erlebnis visuell angenehmer zu gestalten, bieten wir euch diverse Optionen, mit denen ihr die Kamera-Erschütterung, die Bewegungsunschärfe, die Kameraverfolgungsdistanz und sogar das Sichtfeld anpassen könnt. Außerdem könnt ihr euch einen dauerhaften weißen Punkt in der Bildschirmmitte anzeigen lassen, um dieses Gefühl zu lindern.

Navigation und Überquerungen

Ein Spiel zu entwickeln, das auch Spielern mit geringer Sehkraft und blinden Spielern zugänglich ist, erfordert auch die Wir haben Wege eingebaut für Spieler mit geringer Sehkraft und blinde Spieler, damit sie sich in der Spielwelt bewegen können. Die Navigationshilfe kann euch als Wegweiser auf dem goldenen Pfad des Story-Fortschritts dienen oder ihr könnt stattdessen mit dem verbesserten Lauschmodus auf die Suche nach Gegnern oder Funden gehen. Um euch beim Vorankommen in der Spielwelt zu helfen, bieten wir euch außerdem eine vereinfachte Eingabe für Überquerung, einen Vorsprung-Schutz und die Möglichkeit, Rätsel komplett zu überspringen.

Sprachausgabe und Audiohinweise

Rein visuell angezeigte Informationen sind für blinde Spieler nicht erkennbar. Es gibt verschiedene Optionen, um diese Informationen stattdessen durch Töne und Controller-Vibration wiederzugeben. Traversal and Combat Audio Cues work alongside the game’s audio to map easily identifiable sounds to commonly used actions (scavenging pickups, jumping across gaps, etc.). These audio cues are cataloged in an audio glossary that you can refer back to at any time. Additionally, our menus and other on-screen text can be voiced using the Screen Reader option. Wenn in der Konsole Englisch als Sprache eingestellt und Screenreader eingeschaltet ist, aktiviert The Last of Us Part I im Spiel automatisch Screenreader.

*Screenreader-Funktionen in allen unterstützten Sprachen** außer in Thai verfügbar.

** Screenreader unterstützt u. a. folgende Sprachen: Englisch, Britisches Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Dänisch, Türkisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Finnisch, Schwedisch, Norwegisch, Ungarisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Niederländisch, Chinesisch (Langzeichen), Chinesisch (Kurzzeichen), Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Spanisch (Lateinamerika), brasilianisches Portugiesisch

Kampf-Barrierefreiheit

Wir möchten, dass alle Spieler Zugang zum Kampf in „The Last of Us: Part II“ haben, und stellen deshalb eine Reihe von Optionen zur Verfügung, die das Spielerlebnis erheblich verändern können. Zum Beispiel könnt ihr dank der Funktion „In Bauchlage unsichtbar“ Stealth-Gameplay erleben, das euch sonst womöglich verwehrt bliebe. Wenn ihr Schwierigkeiten beim Zielen habt, könnt ihr euch mehr Zeit verschaffen, indem ihr beim Zielen die Zeitlupe aktiviert. Unser Ziel ist es, euch alle nötigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um euer Kampferlebnis unterhaltsam und herausfordernd zu gestalten.

HUD

Wenn ihr taub oder schwerhörig seid oder bei niedriger Lautstärke oder ganz ohne Ton spielen müsst, entgehen euch unter Umständen Informationen, die nur über das Audio vermittelt werden. Deshalb haben wir verschiedene Optionen entwickelt, um diese Informationen stattdessen visuell wiederzugeben. Durch Wahrnehmungsanzeigen könnt ihr erkennen, wenn ihr in Tarnung bemerkt werdet. Sie können auch so eingestellt werden, dass sie im Kampf bestehen bleiben und euch die Richtung hochgefährlicher Gegner weisen.

*Internetverbindung erforderlich.

Untertitel

Untertitel sind eine enorm beliebte Funktion, und wir wollten euch eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten dafür bereitstellen. Ihr könnt Größe und Farbe ändern, einen dunklen Hintergrund für mehr Kontrast hinzufügen sowie die Namen der Sprecher und sogar einen Richtungspfeil für Sprecher außerhalb des Bildschirms anzeigen lassen. Du kannst Untertitel für sämtliche systemischen Gegnerdialoge in der Tarnung und im Kampf aktivieren.

Schwierigkeitsgrad des Spiels

Als Erweiterung zu unseren Zugänglichkeitsfunktionen enthält „The Last of Us Part II“ ebenfalls erweiterte Schwierigkeitsoptionen. Zum Erscheinungstermin stellen wir fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade bereit: Sehr leicht, Leicht, Mittel, Schwierig, Survivor und Erbarmungslos. Wir bieten euch außerdem die Möglichkeit, spezifische Schwierigkeitsfaktoren euren Bedürfnissen oder Wünschen anzupassen. Ihr könnt die Schwierigkeitseinstellungen für den erlittenen Schaden, die Effektivität von Gegnern und Verbündeten sowie für Tarnung und Ressourcen individuell anpassen. Trophäen werden nicht vom Schwierigkeitsgrad beschränkt.

Wir freuen uns darauf, dass die Spieler sich diese Funktionen zunutze machen und auch weiterhin das Bewusstsein für die Unterstützung der Barrierefreiheit in Spielen vorantreiben und sich dafür starkmachen. Neben allen hier im Studio möchten wir all den Menschen danken, die uns bei der Umsetzung dieser Funktionen geholfen haben, darunter auch unsere Partner bei PlayStation, Worldwide Studios sowie unsere Berater in Sachen Barrierefreiheit: Brandon Cole, James Rath, Paul Lane, Josh Straub, Steve Saylor, Morgan Baker und Ian Hamilton. Vielen Dank noch für eure unglaubliche Unterstützung und eure Empfehlungen.