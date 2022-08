PM: Age of Empires IV auf der gamescom 2022 (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Team von Age hat die gamescom 2022 genutzt, um Fans zu treffen und die vielen neuen Inhalte zu teilen, Die Du in den nächsten Monaten in Age of Empires IV erlebst. Ein besonderes Highlight: Im Oktober erscheint das große Jubiläumsupdate, das die Völker der Osmanen und Malier auf die Schlachtfelder von Age of Empires IV bringt. Für alle Besitzer*innen des Hauptspiels sowie Mitglieder des PC Game Pass ist das Update kostenlos.

Unser Tipp für alle, die auf den perfekten Zeitpunkt warten, um in Age of Empires IV einzusteigen: Ab sofort bis Montag, den 29. August um 19:00 Uhr spielst Du Age of Empires IV als Teil der Free Play Week völlig kostenlos via Steam. Und es kommt noch besser: In diesem Zeitraum kannst Du Age of Empires IV auch mit einem satten Rabatt von 50 Prozent bei Steam und im Microsoft Store kaufen.

Doch es gibt noch mehr Grund zur Freude: Das Age of Empires Franchise wird diesen Oktober ganze 25 Jahre alt! Um gemeinsam mit der Community zu feiern, wird es in diesem Zeitraum viele weitere Überraschungen und Highlights für echte Fans geben. Weitere Details zu den Feierlichkeiten folgen schon bald – behalte also die offiziellen Social-Kanäle von Age im Auge!