GC22: Outcast 2 angeschaut – Streben nach eigenem Open-World-Ansatz

Cutter Slate back in Action

Diese Flugwesen werden in einer Quest zum Wasserlieferanten, können aber auch explosivere Pakete am von euch gewünschten Ort abwerfen.

Manche Animationen in der Präsentation waren noch holprig, doch gerade der Nahkampf hatte rein optisch schon das nötige Gefühl von Wucht vermittelt.

Am Stand von THQ Nordic auf der Gamescom 22 wurde mir mit vorher aufgenommenen Gameplayszenen demonstriert, wiekommendes Jahr den Fans vonund neuen Spielern Spaß bringen will. A New Beginning setzt dabei zwar die Handlung des Originals fort, aber die Entwickler versichern, dass der Plot an sich auf eigenen Füßen steht. Neueinsteiger werden also abgeholt und Eingeweihte können angesichts gewisser Details wissend nicken.Nachdem Appeal 2017 mit Outcast - Second Contact ein Remake des 1999er Action-Adventures ablieferte, soll sich nun der Traum der Fortsetzung erfüllen, der damals scheiterte. Die Story greift die reale Odyssee der Entwicklungsgeschichte auf: Die versuchte Heimreise von Held Cutter Slate aus der Parallelwelt Adelpha auf die Erde scheiterte und er landet unvermittelt wieder in der fremdartigen Alienwelt, allerdings sind über 20 Jahre ins Land gegangen. Und die Talaner-Aliens begrüßen ihn nicht mehr als Ulukai (eine Art Messias), sondern begegnen dem Wiedergekehrten mit Skepsis. Er ist nun wirklich ein Ausgestoßener ("Outcast" im Englischen). Das Team geht aber nun nicht etwa den häufiger beschrittenen Weg, die Fortsetzung dreckiger und düsterer zu machen. Das Universum von Outcast 2 soll letztlich utopisch sein. Adelpha strahlt farbenfroh, die Talaner haben noch immer ihre Marotten und die Stimmung orientiere sich an leichtherzigen SF-Filmen der 80er.Den Entwicklern ist dabei ein Umstand deutlich bewusst: War das Original ein früher Vertreter der Open World, muss man sich heute die nach der eigenen Freizeit gierenden Riesenwelten mit dem Stock vom Leibe halten. Daher steckte das Team nicht nur reichlich Zeit in die Verfeinerung der Kämpfe, sondern auch in ein Quest-Design, dass von der üblichen Unterteilung in Story- Quests auf der einen Seite und Nebenaufgaben und "Filler"-Tätigkeiten auf der anderen Seite abweichen will. So soll es euch von Beginn an Möglich sein, die Adelpha frei zu erkunden und die in der Welt versprengten Dörfer der Talaner aufzusuchen und sich der Probleme vor Ort anzunehmen. Statt eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, um den Fortschritt der Handlung zu triggern, reagiert die Welt darauf, wenn ihr bestimmte Leistungen vollbracht hat. Oder anders gesagt, dann erkennen die Widersacher, die den Planeten unterjochen wollen, darauf aufmerksam, dass Cutter gerade in einer Region aufgetaucht ist und starten wiederum ihren neuesten Plan, um euch aufzuhalten. Wie die Entwickler betonen soll das nicht dazu führen, dass ihr wie in anderen Open-World-Titeln jede Region nacheinander befreien müsst.Das Team will zum einen mit einer sich weiterentwickelnden Welt Interesse wecken. Redet ihr mit NPCs, so kann sich deren Meinung von euch mit der Zeit (beziehungsweise durch eure Taten) ändern. Als konkreteres Beispiel für eine Entwicklung über einen längeren Zeitraum wird mir eine Quest vorgeführt, die damit beginnt, dass Cutter aus einem See ein mysteriöses Objekt birgt. Eine Zeitlang ist es einfach im nahen Dorf auf dem Platz ausgestellt, bis es sich plötzlich regt: Wie sich zeigt, ist es ein Ei und daraus schlüpft ein Galenta, eine Art kleiner Flugwal. Der kreist nun über dem Dorf und ist entsprechend auf der Karte markiert. Auf der Map seht ihr auch, wenn das Galenta einen Ausflug macht oder hungert. Um letzteres Problem zu beheben, braucht ihr die Hilfe eines anderen Dorfs, dass einen Flugsaurier als Wassertranssporteur schickt, um nahrhafte Pflanzen für das Galenta zu gießen. Auf seinen Ausflügen wiederum könnt ihr das Wesen mit euren Waffen vor Fressfeinden beschützen. Ihr müsst jedoch nicht: Es läuft kein Timer ab, wenn ihr euch nicht um den Flugwal kümmert, er wird nur aufhören zu wachsen. Helft ihr dem Galenta dagegen, groß und stark zu werden, könnt ihr es als Flugreittier nutzen, das euch sogar auf feindliche Kampfschiffe tragen kann. Allerdings: So ein Riesenvieh entgeht auch euren Feinden nicht und sie greifen darauf mit ihren Schergen und Drohnen das Dorf an, das in der Präsentation darufhin brannte und in Trümmern lag.Allgemein soll ein Gefühl entstehen, dass die Elemente von Adelpha sich gegenseitig beeinflussen – daher sind auf der Karte auch gerne gewisse Icons durch Linien verbunden. Die Entwickler versprechen keine hochdetaillierte Welt-Simulation, aber in freier Wildbahn soll es auch schon vorkommen, dass unterirdische Riesenwürmer an die Oberfläche brechen und andere Tiere oder Feinde in der Nähe jagen. Das System, bei dem ihr Talaner fragt, wo sich gewisse Figuren aufhalten und sie antworten mit "Gehe 20 Schritte nach Norden" wurde verworfen, doch wenn eine Figur etwas zu questrelevanten Stichwörtern weiß, könnt ihr sie dazu befragen, aber ihre Antwort gibt nur das wieder, was sie in ihrem Dorf über Tier Y mitbekommen hat. Mitunter verweisen sie euch aber zu dem Dorf, wo dieses Tier gezüchtet wird, wo also die Leute Ahnung davon haben müssen. Das soll wohl eine gewisse Glaubhaftigkeit erzeugen, ohne zu kleinteilig zu werden.Das Thema der Abhängigkeiten zieht sich aber auch anderweitig durchs Gameplay. Hilft Cutter etwa dem Dorf, in dem die erwähnten Flugsaurier gezüchtet werden, bieten die Bewohner irgendwann an, sie darauf zu trainieren, Bomben abzuwerfen. Diese Artilleriehilfe soll sich noch weiter verstärken, wenn ihr noch mehr Probleme des Dorfes löst. Ein anderes Hilfsmittel im Kampf ist eine Kanone, mit der Cutter Anti-Gravitationskugeln abschießt, die Gegner in einem Radius hilflos in der Luft schweben lassen. Die Entwickler kombinierten darauf beides, ließen erst Bomben herabregnen (die noch angeschossen werden müssen, damit sie detonieren), darauf flogen Bomben wie Gegner geleichermaßen dank Gravitationsumkehr erst durch die Luft und dann in die Luft. Das war gewiss lustig anzusehen, aber so rein spielmechanisch wohl eher Overkill. Cutter schoss auch mit regulären Gewehren, was spaßig aussah, aber besonders die Schläge und Sturzflugangriffe mit seinem Schild machten einen guten Eindruck, da sie schon optisch die Wucht hinter den Angriffen gut transportierten. Auch die Bewegung durch die hübsche Welt mit Jetpack und Wingsuit wirkte spaßig.Die Entwickler haben es geschafft, Vorfreude auf Outcast 2 zu wecken, auch wenn ich den Vorgänger nur aus Testberichten und Co. indirekt verfolgt habe. Wenn die Story einen in die Welt zieht und das Team sein Ziel erreicht, die Spieler zum freien Erkunden und Verfolgen von Aufgaben zu motivieren, anstatt sie nun eben durch die Blume zum Abklappern von einer Liste an Quests zu verdonnern, könnte die Reise nach Adelpha ein faszinierender Trip werden. Aber ob die Entwickler ihre Ambitionen auch entsprechend umsetzen können, muss sich zeigen. Besucher der Gamescom 22 können sich mit der Messe-Demo ein erstes Bild machen. Outcast 2 - A New Beginnung sei laut Appeal nahe am Beta-Stadium und auch wenn das Team noch keinen ungefähren Release-Zeitraum nennen wollte, stehen die Chancen gut, dass Cutter Slate 2023 nach Adelpha zurückkehrt.