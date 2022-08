GC22: War Hospital – Wir flicken zusammen, was andere zerschießen

Die andere Seite des Krieges

PC Xbox X PS5

Teaser Woran wohl kein Call-of-Duty-Elitekiller oder Command&Conquer-General je einen Gedanken verschwendet: Was passiert mit all den Soldaten auf beiden Seiten, die zu Boden gehen und nicht sofort tot sind?

Nacon/BigBen zeigte auf der Gamescom 2022 ein interessantes Konzept: War Hospital von Brave Lamb Studio lässt euch ein britisches Feldlazarett im Ersten Weltkrieg führen – aber eines, das die von euch zusammengeflickten Soldaten dringend braucht, um sie in den Schützengräben eben jenes Hospital zu schützen.

Euer Ziel in diesem Aufbau-/Management-Spiel ist es, das Kriegsende zu erleben, wobei es wohl dre unterschiedliche Enden gibt. Sechs bis acht Stunden soll eine in drei Kapitel eingeteilte Partie dauern, dank prozeduraler und Zufalls-Elemente soll sich auch das erneute Spielen lohnen.



Die Schürzengraben-Map ist fast ausschließlich zum Zugucken gedacht.

Im Prinzip gibt es drei unterschiedliche Maps (und die wiederum zu drei unterschiedlichen Jahreszeiten): Das Lazarett, bei dem ihr fröhlich Gebäude errichtet und upgradet sowie Personal einteilt oder Patienten Ärzten zuweist. Die große Schützengräben-Map, auf der konstant gekämpft wird, wobei ihr jedoch nicht eingreifen könnt – alles, was ihr hier macht, ist, Sanitäter loszuschicken, die dann die Verwundeten zu Sammelstellen bringen, von wo aus sie weiter nach hinten gebracht und schließlich in eurem Feldlazarett landen. Und eine abstrakte Map des Umlands, auf der ihr Scouts losschickt, um weitere Regionen, Ressourcen und teils auch Storyschnipsel aufzutun.

Die Verwundeten können unterschiedlich schwer betroffen sein und Versehrungen in drei Bereichen haben: Klassische Schuss- oder Schrapnellwunden, Kampfgas-Verätzungen und Traumata. Entsprechend gibt es drei Behandlungsarten (und wohl Geböudeketten). Natürlich existiert auch ein Forschungsbaum, der es euch erlaubt, eure Behandlungsmethoden oder Medizin zu verfeinern. Das Wichtigste ist es, die Verwundeten möglichst effektiv zu behandeln und die Moral im Feldlazarett hochzuhalten – denn wenn entweder diese Moral zu tief sinkt oder aber euch die zusammengeflickten Verwundeten (als neue Soldaten für die nahe Front) ausgehen, heißt es Game Over.

Durch Klick auf die Gebäude im Feldlazarett (siehe ganz oben) gelangt ihr in die Detailansicht, wo ihr dann beispielsweise Operationen anordnet. Oder reicht eine Pille?

Da ihr nicht viele Ärzte habt, müsst ihr vor allem auf deren Auslastung achten, die auch nicht zu hoch sein darf: Komplizierte Operationen oder Dauereinsatz ermüden die Ärzte, das senkt ihre Effizienz und auch die Moral. So kann es von Vorteil sein, statt einer langwierigen Behandlung zur Amputation zu greifen – ein dadurch Geretteter ist im spielerischen Sinne immer noch besser, als wenn er verstirbt, doch könnt ihr ihn nicht mehr als Soldaten einsetzen.

Neben den Ärzten gibt es Sanitäter (holen Verwundete aus den Gräben oder transportieren sie innerhalb des Lazaretts), Krankenschwestern (verbessern die Heilung), Mechaniker (können Trucks fahren, neue Gebäude errichten oder upgraden oder auch Schäden an den Befestigungen ausbessern), Scouts und Hunde (letztere denen zur Effizienzsteigerung von Einheiten oder Gebäuden). Wie schon angedeutet, habt ihr mit den Soldaten nichts weiter zu tun, sie nehmen nach ihrer Heilung autonom ihre Stellungen in den Schützengräben ein.

Alle Charaktere haben kleine „Personalakten“, deren wichtigster Bereich der Zustand ist, also wie es dem Arzt oder Patienten geht. Und klar: Sterben euch zu viele Patienten weg (teils werden diese auch von anderen Frontabschnitten angeliefert), geht die Moral in den Keller, durch erfolgreiche OPs, aber auch gute Entscheidungen in den Scout-Events, sowie durch ein Mindestmaß an Arbeitsplatz-Qualität haltet ihr sie hoch.

Sowohl im Camp als auch bei den Scout-Missionen werden Events getriggert, die ihr durch kluge Entscheidungen entschärfen oder zu euren Gunsten nutzen könnt.

Die erwähnten prozeduralen Elemente umfassen unterschiedliche Quests bezüglich der Schützengräben (welche Ressourcen, wie viele Soldaten werden benötigt), die Wunden, das Generieren von VIP-Charakteren (die dann eine kleine Story haben), Wetterumschwünge und die Entscheidungen des Spielers.

Umgehauen hat mich War Hospital jetzt nicht unbedingt, ich bin jedoch auch kein großer Management-Spiel-Fan. Für die Idee und deren, wie ich meine, seriöse und auch spielerisch interessante Umsetzung verdient das Studio auf jeden Fall Lob. Mal sehen, ob das dann auch länger Spaß macht und ausreichend fordernd ist.