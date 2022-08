GC22: Miasma Chronicles angespielt, Riesenfrösche abgeknallt

Neues Taktik-Futter

Bärtige Ladies gibt es normalerweise nur beim Wanderzirkus, in Schweden sind The Bearded Ladies aber auch ein Entwicklerstudio. Die haben vor allem durch Mutant Year Zero von 2018 auf sich aufmerksam gemacht, seit etwa zwei Jahren arbeiten sie mit Miasma Chronicles an ihrem nächsten Rundentaktik-Streich. Dieses spielt abermals in einer Postapokalypse, will aber Story und Rollenspiel-Elemente mehr in den Fokus rücken, ohne dabei dem Spieler zu viel zu schenken. Auf der Gamescom 2022 konnte ich erste Hand-On-Erfahrungen mit dem Titel sammeln.

Ihr steuert Elvis, einen jungen Kerl im zerstörten Amerika. Schuld für den Untergang der Zivilisation ist das namensgebende Miasma, eine seltsame Raum-Zeit-Anomalie, deren Ursprung sowie ihre genaue Wirkung mir noch nicht so richtig klar geworden ist. Auf jeden Fall sorgt sie für fiese Mutationen, so dass ihr euch im Kampf beispielsweise mannshohen Fröschen stellen müsst. Stets begleitet werdet ihr von Diggs, einem Roboter, der Schrott aussehen mag, bei Bedarf aber gut austeilt.

Die Kämpfe spielen sich weitestgehend genretypisch, ihr habt zwei Aktionspunkte, die ihr zur Fortbewegung, zum Einsatz von Items wie Granaten oder Medipacks und natürlich zum Angriff nutzen könnt. Sobald ihr eine Kugel abfeuert endet der Zug des jeweiligen Charakters aber automatisch, also ist ein übereifriger Abzugsfinger nicht unbedingt ratsam. Bei den Trefferwahrscheinlichkeiten zeigt sich, dass Miasma Chronicles kein Xcom sein will, die Prozente werden nicht in Einserschritten kalkuliert, wenn ihr freies Schussfeld habt, trefft ihr einen Gegner auch sicher, steht er hinter einer halben Deckung, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf 50 Prozent. Dazu gesellt sich noch die Chance auf einen kritischen Treffer, der Extraschaden verursacht. Oder ihr ballert auf rote Fäßer, was meistens den sofortigen Tod eines Feindes bewirkt.

Praktisch ist, dass jeder Charakter in eurer Partie (diese kann drei Leute umfassen, Elvis und Diggs sind aber fix) Zugriff auf den Rucksack und damit alle Items hat. Außerdem werden eure Recken nach jedem Kampf vollständig geheilt, die harten Hunde unter euch könnten unter Umständen also den Nervenkitzel vermissen. Wie auch der Umstand, dass sich um die Gefechte eine Art Kuppel bildet. Feinde, die außerhalb von ihr sind, können nicht mit einsteigen, selbst wenn sie theoretisch in Hörweite wären. Aber Vorsicht, bewegt ihr eure Figuren, verschiebt sich auch die Kuppel!

Nett ist auch die Stealth-Mechanik. Hat euch ein Gegnertrupp nicht erblickt, könnt ihr aus der freien Erkundung heraus den Ambush-Modus aktivieren. Hier seid ihr wieder in der Rundentaktik unterwegs, habt aber unbegrenzte Bewegungspunkte, bis ihr euren ersten Schuss abgebt oder gesehen werdet. Allerdings werden Felder, auf denen ihr erblickt werden könnt, sehr deutlich markiert. Stealth solltet ihr wann immer möglich nutzen, denn euer erster Treffer verursacht den doppelten Schaden. Perfekt, um kräftigere Feinde auszuschalten.

Durch erfolgreiche Kämpfe verdient ihr auch Erfahrungspunkte, mit denen ihr im Level aufsteigt und so neue Skills freischaltet. Beispielsweise konnte mein Elvis gegenerische Rüstung rauben, erst wenn diese Weg ist, verursacht ihr anständigen Schaden. Außerdem findet ihr immer wieder Power Cores, die diverse Werte eurer Helden steigern.

Das für mich aber coolste Element sind die Miasma-Kräfte. Durch einen speziellen Handschuh kann Elvis sich die Macht der Anomalie zunutze machen, in meiner Demo konnte ich dadurch Feinde aufheben und schleudern. Auf andere Riesenkröten oder gegen Umgebungsobjekte, alles ist möglich. Besonders befriedigend war aber folgende Situation: Eine der Kröten hatte sich hinter einem Autowrack verschanzt, praktischerweise neben roten Fässern. Also hab ich einen seiner Kumpels via Miasma-Kraft gepackt und ihn auf die explosive Ware geschleudert, wodurch ich zwei Frösche mit einer Klappe geschlagen hatte.

Die Sonderfähigkeiten kosten Energie, die ihr durch Items auffüllen könnt. Außerdem gibt es Wut als Ressource, die baut sich auf, wenn ihr danebenschießt, getroffen werdet und so weiter. Ist sie voll, verursacht der nächste Angriff des zornigen Charakters garantierten kritischen Schaden.

Von der eigentlichen Story konnte ich leider nur wenig sehen, aber immerhin gab es einen Besuch in die Stadt Sedentary. Deren Bürgermeister ist ein kerniger Kopf im Konservenglas, das hat ein wenig an Futurama erinnert. Neben ein paar flotten Sprüche hat er aber noch nichts Weltbewegendes von sich gegeben. Klar ist aber, dass die Welt von Miasma Chronicles viel Potenzial bietet, um spannende Stories zu erzählen und ich für meinen Teil bin gespannt drauf, welche Mutanten sich mir noch in den Weg stellen. Schick ist das Gesehene auf jeden Fall schon mal. Und der etwas geringere Anspruch an den Spieler kommt mir als Gelegenheits-Stratege durchaus entgegen. Mal sehen, was das fertige Spiel 2023 bringt.