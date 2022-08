PM: gamescom 2022: Microsoft Flight Simulator launcht City Update und teilt Details zur 40th Anniversary Edition (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Simmer*innen aufgepasst! Der Microsoft Flight Simulator feiert seine Rückkehr zur gamescom 2022 mit einem ganz besonderen Update und exklusiven News zur sehnlichst erwarteten 40th Anniversary Edition. Das erste City Update seiner Art versieht ausgewählte deutsche Städte mit brandneuen Photogrammetrie-Daten.

Freue Dich darauf, Hannover, Dortmund, Düsseldorf und Köln in einem nie gekannten Realismus zu erleben. Vielleicht hast Du ja auch Lust, einmal das Gelände der Kelnmesse zu überfliegen, wo auch dieses Jahr wieder die gamescom zuhause ist. Wahrscheinlich wirst Du beim Überfliegen auch das Gelände der Koelnmesse erkennen, wo die gamescom auch dieses Jahr wieder zuhause ist. Das neue City Update kannst Du jetzt kostenlos direkt im Ingame-Marktplatz downloaden.

Das Team hat außerdem weitere Details über die bevorstehende Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten 40th Anniversary Edition bekannt gegeben. Diese ganz besondere Edition des Microsoft Flight Simulator erscheint am 11. November 2022 und ist für Besitzer*innen des Microsoft Flight Simulators sowie Mitglieder des Game Pass kostenlos. Das Besondere: In dieser Edition feiern die von der Community schon lange gewünschten Hubschrauber und Gleiter ihr Comeback – zuletzt flogen sie 2006 über die Himmel des Flight Sim. Zusätzlich launcht ein weiteres, von der Community immer wieder angefragtes Feature: Der hochentwickelte Airbus A-310, bis in die letzte Taste genau so funktionieren, wie sein reales Vorbild.

Darüber hinaus feiern wir mit sieben berühmten historischen Flugzeugen in der Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition die bewegende Geschichte der Luftfahrt. Zu diesen Flugzeugen gehören der Wright Flyer aus dem Jahr 1903, die Curtiss JN-4 Jenny aus dem Jahr 1915, die Ryan NYP Spirit of St. Louis aus dem Jahr 1927, die Douglas DC-3 aus dem Jahr 1935, die wunderschöne Grumman G-21 Goose aus dem Jahr 1937, die Havilland DHC-2 Beaver aus dem Jahr 1947 und die berühmte Hughes H-4 Hercules aus dem Jahr 1947. Sie ist übrigens das größte Wasserflugzeug und das größte Holzflugzeug aller Zeiten und ist unter Fans auch als Spruce Goose bekannt.

Außerdem werden vier klassische Flughäfen hinzugefügt – darunter der Meigs Field in Chicago, ein Flughafen, der eine lange Geschichte im Franchise hat. Zusammengefasst wird die 40th Anniversary Edition ein einzigartiges Update, das sowohl die Luftfahrtgeschichte als auch die Liebe zum Fliegen und zu unserer Community gebührend feiert.

Während das neue City Update ab sofort spielbar ist, erscheint die Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition am 11. November– streich Dir das Datum also schon jetzt im Kalender an!

Um das erste City Update überhaupt angemessen zu feiern, erscheint außerdem die Junkers F 13, das neuste Modell der beliebten Local Legends. Die F 13 ist ein einmotoriger Eindecker des deutschen Flugzeugherstellers Junkers und absolvierte ihren Erstflug am 25. Juni 1919. Die F 13 war eines der innovativsten Flugzeuge der frühen Luftfahrt. Sie war das erste zivile Transportflugzeug der Welt, das ganz aus Metall gefertigt und mit einer Aluminiumlegierung aus Duralumin beschichtet war. Während der 13-jährigen Produktionszeit wurden mehr als 300 F 13 hergestellt, die jeweils Platz für zwei Besatzungsmitglieder und vier Passagier*innen boten. Die hochwertig hergestellten, zuverlässigen und stabilen Flugzeuge flogen in der ganzen Welt – einige sogar bis in die frühen 1950er Jahre!

Die F 13 verfügt über einen freitragenden Tragflügel, der keine externe Verstrebung benötigt, was zu dieser Zeit für ein Flugzeug dieser Größe einzigartig war. Der Flügel hat eine gerade Anströmkante und eine Spannweite von 48 Fuß und 7 Zoll. Das Flugzeug verfügt über ein traditionelles Leitwerk und ein Standardfahrwerk, das leicht auf Schwimmflugzeuge umgerüstet werden kann.

Die Junkers F 13 hat eine Reichweite von 870 Meilen, steigt mit 470 Fuß pro Minute und erreicht eine Reiseflughöhe von 16.700 Fuß über dem Meeresspiegel. Sie erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 100 Meilen pro Stunde und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 106 mph. Mit ihrem für die damalige Zeit futuristischen und schlichten Design hat sich die Junkers F13 als ein Meisterwerk der Luft- und Raumfahrttechnik bewährt. Pilot*innen werden ihre Zeit im Cockpit genießen, denn die F 13 fliegt sich genauso gut wie sie aussieht.

Die Junkers F 13 ist in vier Varianten erhältlich: Vintage mit Standard-Landefahrwerk, Vintage mit Schwimmern, Vintage mit Skiern und eine besonders detailgenaue Replika-Variante. Die Lackierungen umfassen die Farben Vintage, Xbox und Aviator’s Club.

Welche Variante gefällt Dir am besten? Finde es heraus und hol Dir die neue Junkers F 13 im Microsoft Flight Simulator Ingame-Marktplatz. Weitere Local Legends-Flugzeuge werden schon bald folgen. Der Himmel ruft nach Dir – worauf wartest Du noch?

Der Microsoft Flight Simulator ist auf Xbox Series X|S im Xbox Game Pass sowie auf Windows PCs im PC Game Pass und via Steam verfügbar. Du willst auch auf Xbox One, einem älteren PC oder Deinem Smartphone abheben? Kein Problem! Mit Xbox Game Pass Ultimate unternimmst Du via Xbox Cloud Gaming Deinen nächsten Erkundungsflug auf einem Gerät Deiner Wahl. Weitere Details zu allen unterstützten Geräten findest Du hier.

Für die aktuellsten News zum Microsoft Flight Simulator folge einfach @MSFSOfficial auf Twitter.