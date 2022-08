GC22: The Valiant angeschaut – Echtzeit-Taktik zur Zeit der Kreuzzüge

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein taktisches Mittelalter-RTS ist The Valiant von Kite Games, das von THQ Nordic vertrieben wird. Es spielt zwischen dem vierten und fünften Kreuzzug im 13. Jahrhundert. Man wird aber nicht, wie etwa bei Medieval, Ritter- und Bauernheere in die Schlacht führen, sondern pro Mission etwa ein halbes Dutzend Squads. Die 16 handgemachten, laut Entwicklern sehr abwechslungsreichen Missionen (manche linear, andere sehr offen) werden über eine Weltkarte verknüpft, die Solo-Kampagne soll etwa 15 bis 20 Stunden Zeit benötigen. Eine Simulation strebt Kite Games nicht an, es gibt zwar keine Flammenbälle oder andere Zauber, aber doch einige mystische Elemente. Dazu gehört schon das Spielziel: Es gilt, zu verhindern, dass das in drei Teile zersplitterte Artefakt „Stab von Aaron“ von den falschen Händen wieder zusammengefügt wird.

Wie bei Echzeit-Taktik üblich, werdet ihr keine Basis aufbauen. Vielmehr wählt ihr zu Schlachtbeginn euren Trupp. Fünf Helden stehen zur Verfügung, über die ihr im Spielverlauf immer mehr erfahren werdet, und die komplett vertont werden. Da ist etwa Reinhard als Hauptmann, ein zynischer alter Haudegen, oder Gascogne, der aus verarmtem Adel stammt und ein Ritter werden will. Jeder der fünf hat drei Skill Trees, die sich quasi nicht überlappen sollen, und mit denen man die Kämpfer stark individualisieren können soll. Darunter sind aktive und passive Fähigkeiten, aber auch Boni, die etwa alle Schwertkämpfer in der „Armee“ besser kämpfen lassen. Drei Slots für Ausrüstung hat jeder (wobei man zwei Waffen wählen kann).

Vor einer typischen Mission wählt man ein oder zwei der fünf Helden aus, ein weiterer ist teils vorgegeben, und dann kommen dazu noch etwa zwei bis vier weitere Trupps, die als Söldner bezeichnet werden. Sie gehören einem Truppentyp wie Reiterei, Speerträger oder Armbrustschütze an, steigen nicht im Level und sollten passend zur Mission gewählt werden. Maximal wird man acht Trupps (Helden und Söldner zusammengerechnet) in die Schlacht führen.

Als ich den Vorspieler bitte, dreimal Kavallerie als Hilfstruppen zu nehmen, brechen seine Kollegen fast zusammen (ein oder zwei Speerträger machen aus Kavallerie Hackfleisch), aber er setzt meinen Wunsch stoisch um und schmunzelt später: „Ich wusste doch, dass in der Mission keine Speerträger sind“. „Kollege: Doch, rechtsunten war ein Trupp, aber der wurde zum Glück von Reinhard besiegt“.

Jeder Trupp hat einen weißen Balken, der für seinen Schutz (Schild/Rüstung) steht, und einen blauen, das ist die Lebensenergie. Normalerweise lässt sich nur letztere auffrischen während einer Schlacht, wenn es auf der Map ein Camp gibt, aber manche Spezialfähigkeiten erlauben sogar die Reparatur des Schutzwerts. Viel liegt am Zusammenspiel der Einheitentypen und den Angriffen von der Seite oder von hinten, Kavallerie etwa verfügt über einen (durch einen breiten Pfeil justierbaren) „Trampelangriff“.

Die Helden-Einheiten und bestimmte, purpur gezeigte Elite-Verbände bauen durch Schaden „Retribution“ auf, die sie dann in einen „Vengeance“-Speziallangriff einlösen, eine massive Attacke. Auch damit gilt es zu spielen. Sterben Helden in der Schlacht, kommen sie nach einiger Zeit wieder, allerdings mit wenigen Hitpoints und damit auch ohne Gefolge. Sterben alle Helden in einem Kampf, heißt es Game Over.

Ich erlebe zwei Beispielmissionen, ein paar Momente auf der Weltkarte und das Journal, das mit vertonten Texten sowie s/w-Grafiken die Geschichte erzählt. Zudem beginnt jede Mission mit einer Ingame-Cutscene. Die erste Mission (bei der ich um Kavallerie als einzigen Söldnertyp bat) war ein simples „Alle töten“, was der Vorspieler auch routiniert erledigte. Die zweite war offen und bot Kontrollpunkte, die es zu erobern galt – ein klarer Hinweis auf das geheime Vorbild Dawn of War 2, das mehrmals genannt wurde. Diese Stellen auf der Map schenken uns Ressourcen, etwa für ein Katapult oder ein Trebuchet, das uns dann erlaubt, Breschen in die Festungsmauer zu schlagen. Das Schadenssystem soll dynamisch sein, es fallen also nicht etwa geskriptet vorgesehene Teile der Mauer ein.

Neben der Solokampagne gibt es ein New Game+ mit neuen Items, das „insanely harder“ sein soll, sowie zwei Multiplayer-Arten: Im PvP streitet man sich um Kontrollpunkte, mittels derer man dann weitere Helden nachrekrutieren kann. Ein Warcamp erlaubt Upgrades für Einheiten, sodass beispielsweise eine Einheit ihren Schutzwert wieder auffrischen darf. Zur Belohnung warten Abzeichen und die Option, seine Truppen in einer anderen Farbe anzumalen. Zweitens soll es noch einen Koop-Modus geben nach dem Vorbild von „Last Stand“ aus Dawn of War 2: Bis man die 20 Ränge erklommen hat, die dieser Modus bietet, sollen 15 bis 18 Stunden vergehen.

The Valiant sieht interessant aus, allerdings schreckt mich ein wenig der Echtzeit-Aspekt ab: Klar, man hat in der Regel nur fünf oder sechs Trupps zu führen, und die eben sehr detailliert – aber ob es mir gelingen wird, unter Zeitdruck die richtigen Klicks zu setzen? Allerdings gefällt mir die Idee der ruppigen Haudegen, und die sehr detaillierte Grafik gefällt mir ausgesprochen gut.