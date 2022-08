GC22: Park Beyond angespielt, Achterbahn für Lebensmüde errichtet

Verrückte Attraktionen aus Deutschland

PC

Die Tropico 6-Entwickler Limbic Enterainment aus Langen machen euch in Park Beyond zum Gestalter eines eigenen Freizeitparks, ganz im Stile des Klassikers Rollercoaster Tycoon. Anders als ich erwarten würde bei Aufbauspielen, beginnt die Messedemo mit einer ausufernden Render-Cutscene, in der sich eine redselige Beraterin vorstellt (nur eine von mehreren), während man in einer geraden Achterbahnstrecke ruhig vor sich hin juckelt. Das entpuppt sich als Traum, worauf mein Alter Ego (von allen "Der Visionär" genannt) in Ego-Perspektive in seinem Zimmer voller Attraktionsmodelle aufwacht, eine Skizze zu Papierflieger faltet, der aus dem Fenster auf einen Stadtplatz landet, worauf genau auf diesem Platz das Tutorial zum Achterbahnbau startet.

Da zeigt das Spiel bald, was das "Beyond" im Namen ausdrücken soll: Denn nun soll ich von jener Stelle aus Achterbahnteile stets zu dem Punkt bauen, zu dem der Papierflieger weitersegelt, was heißt: Durch öffentliche Parks, auf Hochhausdächer und wieder hinunter auf die Hauptstraße. Die Bedienung ist dabei äußerst komfortabel. Ich klicke einfach in die Landschaft, um einen Startpunkt zu setzen und füge weitere Knotenpunkte hinzu. Ich kann jederzeit den letzten Punkt löschen, einfach durch halten weiterer Tasten den Kurvenwinkel, die Neigung oder das Höhenlevel des nächsten Abschnitts verändern.

Nach der rauschenden Abfahrt vom Hochhausdach braucht es einen neuen Kick. Die Beraterin meint, sie hat Skizzen für eine Stunt-Rampe und eine Kanone gefunden, ich habe nun die Wahl, welches der Bauteile freigeschaltet wird. Ähnlich soll es auch in der auf 30 Stunden angelegten Kampagne Streits zwischen den Beratern geben, von denen ein exzentrischer älterer Herr im Willy-Wona-Stil stets auf kuriosere Fahrgeschäfte hinaus will, während die Finanzdame sich freut, wenn wir wirtschaftlich handeln und eure Entscheidungen in Gesprächen schalten jeweils gewisse Funktionen früher frei. Jetzt entscheide ich mich für die Rampe. Ich kann den Landepunkt automatisch nur in einem bestimmten Radius bauen, eine ständig fahrender Geisterwagen und Tooltips zeigen, ob das Gefährt für den Sprung auch genug Speed hat, wenn es an dem Streckenabschnitt ankommt. Ich kann mich auch direkt in einer Testfahrt im Wagen davon überzeugen, das es klappt. Dabei ist die Weitsicht zwar begrenzt, doch die farbenfrohe Stadt-Umgebung ist hübsch geraten und das Geschwindigkeitsgefühl bei der Fahrt vom Hochhaus nach unten stimmt sowie beim Stunt-Sprung passt.

Meine Aufgabe wäre dann, die zweite Hälfte der Bahn nach Gutdünken zu vollenden, wobei Donut-Schilder und andere Gebäude-Anbauten mit verführerischen Öffnungen darin mich implizit reizen, die Umgebung in die Achterbahnplanung einzubauen. Gestaltungsfreiheit ist deutlich der Aspekt, mit dem Park Beyond besonders punkten will. Zum einen mit betont überdrehten Fahrgeschäften, die ihr durch "Imposification"-Forschung noch absurder machen könnt, sodass etwa aus einem Riesenrad zwei übereinander montierten Gondelkreisen besteht oder ein mechatronischer Yeti nicht mehr nur eine Schiffsgondel anstupsts, sondern einen Käfig an einer Kette hochhebt und über sich Kreisen lässt, nachdem er auf einen Berg geklettert ist. Aber auch die Fressalien-Shops und andere Einrichtungen des Parks sollen ihre Waren durch Imposification verrückter gestalten können. Das konnte ich jedoch in meiner Zeit ebensowenig selbst probieren wie den Attraktionen-Editor, mit dem ihr die Fahrgeschäfte durch das Zusammenstecken von Modulen mit Western- oder Schlaraffenland-Design individualisiert. Eure Kreationen werdet ihr dann Online mit anderen Spielern teilen können.

Park Beyond scheint gut aufgestellt, zum Launch 2023 Freunde von Park-Aufbau-Sims etwas Eigenständiges im Vergleich zu Planet Coaster von Frontier zu bieten, das sich mit Maus und Tastatur schonmal sehr fluffig bedient.