GC22: Pharaoh – A New Era gespielt, Brunnen gebaut, Feuersbrunst erlebt

Bei Pharaoh - A New Era können sich die erbsenzählenden Fachsimpler streiten: Laut vorführendem Entwickler sind "99% des Spiels dasselbe" wie beim 1999 erschienenen Original von Impressions, gleichzeitig hatte das kleine Team keinerlei Source Code zur Verfügung und mussten alles nachbauen. Ich plädiere deshalb klar für den Begriff "Remake", um einzuordnen, was ich bei einer Anspiel-Session auf der Gamescom erlebt habe.

Die größte Neuerung ist die Grafik, die nun keine wunderschöne Pixelgrafik mehr ist, sondern 3D-Grafik im Cartoon-Look (vor allem bei den Bewohnern). Drehen lässt sie sich dennoch nicht, aber nahtlos zoomen. Ansonsten würde ich aber behaupten, dass der Stil immer noch mit dem alten vergleichbar ist, mich haben nämlich schon damals die riesenhaften Menschen im Vergleich zu den Häusern irritiert. Das gehört einfach zum Pharaoh-Feeling dazu...

Was auf jeden Fall verbessert wurde: Es gibt ein gescheites Tutorial statt der damaligen müden Textboxen, die passenden Icons oder Stellen auf der Karte leuchten auf (letzteres allerdings noch zu unscheinbar in "durchsichtig weiß", was sich auf "hellgelb" einfach nicht so gut abhebt, das habe ich auch dem Entwickler gesagt), und es wird auch gewartet, bis das dann ausgeführt ist. So verstehe ich schnell wieder, um was es geht: Leute vom "Königsweg" (der zum Kartenrand führt) anlocken mit Häusern, rudimentärer Nahrungsversorgung und Co. – und dann diese ersten Bruchbuden dadurch verbessern, dass ich die Infrastruktur verbessere (Wasser-Entnahmestellen statt primitiver Brunnen, solche Sachen).

Eine sehr praktische kleine Neuerung: Endlich kann ich nun auch Bauaufträge befehlen, wenn ich im Pause-Modus bin, das hilft, Fehler zu vermeiden. Denn nach wie vor gibt es allerei Widernisse, etwa Feuersbrünste – die ich selbstverständlich nur zu Testzwecken habe völlig außer Kontrolle geraten lassen. Dabei hatte ich Feuerwehren gebaut, dann aber vergessen, mit "Stoppschildern" meinen Leutchen das allzuweite Lustwandeln in der leeren Wüste zu untersagen, sodass sie nicht schnell genug zum Brandherd kamen. Es wird auch weiterhin Barbaren-Überfälle geben und Nil-Überschwemmungen, eben all das, was die Städteplanung und den Pyramidenbau schon im Original erschwert hat.

Ebenfalls neu könnte die Temporegelung sein, ganz sicher bin ich mir nicht: In 0,5-Schritten lässt sie sich von 0,5 bis 5,0 wählen. Und der Entwickler sprach davon, dass einige "versteckte Mechaniken" nun angezeigt werden, etwa wo wie viele Arbeiter werkeln.

Noch 2022 soll das Remake Pharaoh – A New Era erscheinen, und ich denke, dass Fans des Originals gut bedient werden. Wer allerdings Aufbauspiele erst in den letzten 10 bis 15 Jahren kennen- und schätzen gelernt hat, wird doch einiges vermissen, darunter eine drehbare Karte oder hilfreiche Overlays (wie sie teils schon Sim City 2000 bot). Allerdings kann auch just eine gewisse spielmechanische Einfachheit ansprechend sein, zumal sie ja nicht mit einem einfachen Spiel einhergeht.