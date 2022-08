PM: PC GAME PASS GAMESCOM CHALLENGE live von der gamescom 2022 (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Für alle Daheimgebliebenen bringen wir das Live-Programm der gamescom 2022 direkt in die eigenen vier Wände – mit dabei sind jede Menge bekannte Streamer*innen.

Am kommenden Wochenende findet vom Samstag, den 27.08. bis zum Sonntag, den 28.8 am Xbox Booth auf der Bühne in Halle 8.1 die PC GAME PASS GAMESCOM CHALLENGE statt. Hier geben sich einige von Deutschlands größten Streamer*innen die Klinke in die Hand und spielen live auf ihren jeweiligen Twitch-Kanälen Titel aus dem PC Game Pass.

Besonderes Highlight sind dabei die Stream-Challenges, die alle Streamer*innen – je nachdem welches Spiel sie spielen – zu bewältigen haben. Wer kann zum Beispiel im Cooking Simulator das perfekte 5 Gänge-Menü mit der Community kochen? Und wer absolviert den schnellsten Speedrun in Minecraft? Dies sind nur zwei Beispiele für viele weitere, packende Challenges. Sind die Streamer*innen erfolgreich, schalten sie so PC Game Codes für ihre Community im Chat frei. Einschalten lohnt sich!

Damit Du weißt, was Dich erwartet, findest Du hier das komplette Line-up der Streamer*innen, die sich live auf der Bühne der Challenge stellen:

Für die genauen Streaming-Zeiten der Streamer*innen verfolge am besten die offiziellen Social Media-Kanäle von Xbox DACH auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Hier erfährst Du rechtzeitig alles, was Du wissen musst.