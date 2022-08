GC22: Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes in neuem Gameplay-Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Pünktlich zur Gamescom 2022 haben Publisher 505 Games und das illustre japanische Entwicklerstudio Rabbit & Bear Studios rund um die Designerveteranen Yoshitaka Murayama, Junko Kawano, Junichi Murakami und Osamu Komuta einen neuen Trailer mit Ingameszenen zu Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes veröffentlicht.

Vor ziemlich genau zwei Jahren lief die äußerst erfolgreiche Kickstarter-Kampagne zu Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes aus und bescherte den Entwicklern Vorschusslorbeeren in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar und katapultierte damit das Projekt auf Platz 3 der bis dato höchstfinanzierten Computerspiele auf der Crowdfundingplattform.

Das neue, knapp anderthalb minütige Video, das ihr unter der News findet, zeigt kurze Szenen aus dem Spiel, präsentiert einige der detailreich gepixelten Charaktermodelle und ihre Steuerung in der 3D-Umgebung und gewährt Einblicke in die Interaktion zwischen den Figuren und zeigt diverse Kämpfe. Auch wird an das Alleinstellungsmerkmal erinnert, 100 unterschiedliche Helden im JRPG spielen zu können. Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes soll 2023 für PC, PS4, PS5, XOne, XSeries und Nintendo Switch erscheinen.