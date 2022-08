GC22: Spellforce – Conquest of Eo angeschaut, größere Armeen als zuvor

PC

Ich habe euch Spellforce – Conquest of Eo per Preview ja bereits vorgestellt. Dort schrieb ich, dass mir die Armeegröße doch zu knapp erschien, was ich auch Game Director Jan Wagner mehrfach sagte, bis dieser versprach, noch mal drüber nachzudenken. Natürlich war meine erste Frage an Jan dann heute beim Gamescom-Termin auch: "Und, wie groß ist aktuell das Einheitenmaximum?" Und siehe da: Man beginnt nun mit vier Trupps in seiner Armee, und kann diese auf bis zu acht ausbauen. Da Helden außerdem noch zusätzlich zählen (also ein Held darf jede Armee ergänzen), sollten das sogar bis zu neun Kampfeinheiten sein. Das scheint mir nun ein sehr guter Wert zu sein, ohne dass es zu einer Massenschlacht wird.

Ansonsten fielen mir keine radikalen Änderungen auf, aber doch noch einige neue Dinge oder zumindest solche, die ich noch nicht geschrieben habe:

Wenn man alle Aktionspunkte einer Einheit ausgibt fürs Laufen und/oder Kämpfen, ist die Einheit während des Gegnerzugs in der Verteidigung schwächer, weil quasi verausgabt.

Die EInheiten unterscheiden sich nur in vier Standard-Attributen – die eigentliche Differenzierung erfolgt über zahlreiche Skills (gut ein Dutzend pro Einheit).

Es gilt Synergien zwischen Units zu nutzen, zum Beispiel eine mit „Entflammen“ einzusetzen, die dann dadurch eine Flammen-baserte Unit stärkt.

Die Hexseiten-Ausrichtung der Einheiten spielt eine Rolle, denn es gibt einen Flankierbonus, wenn man sie seitlich oder von hinten angreift. Der Angegriffene dreht sich zudem automatisch zum Verteidiger, sodass eine weitere Einheit abermals in den Rücken angreifen kann.

Der Magieturm kann vier Stockwerke haben. Jedes mit mehreren Zimmern. Diese kann man noch upgraden, beispielsweise mehr Erfahrung für neue Rekruten erhalten.

Das Magiebuch unterscheidet zwischen Spells, die man überhaupt nicht versteht (und wo man nur Runen sieht) und solchen, über die man ein bisschen etwas weiß, und die man erforschen kann.

Ich bin weiterhin sehr gespannt auf diesen Titel von Owned by Gravity respektive THQ Nordic (als Publisher) – der ja noch dieses Jahr erscheinen könnte.