GC22: The Dark Pictures - The Devil in Me kommt am 18. November // Trailer

Auf der gamescom lässt sich das Finale der ersten Staffel der Dark Pictures Anthology mit dem Titel The Devil in Me (GG-Angespieltbericht) erstmals vor Ort anspielen. Parallel hat Bandai Namco mit dem 18. November 2022 jetzt auch das Releasedatum enthüllt, an dem das Spiel für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Nach Man of Medan (im GG-Test mit Note 8.0), Little Hope (im GG-Test mit Note 7.5) und House of Ashes (im GG-Test mit Note 7.5) wird im abschließenden Teil eine Filmcrew von einem exzentrischen Einzelgänger in den Nachbau des sogenannten Murder Castle eingeladen. Im originalen Schauplatz brachte ein Serienmörder in bester Saw-Manier mehrere Menschen mit diversen Todesfallen ums Leben. Der neue gamescom-Trailer, den ihr unter dieser News anschauen könnt, vermittelt euch einen Eindruck von der "netten" Umgebung und deutet auch neue Spielmechaniken wie Charakterinventare, neuartige Gameplay-Herausforderungen oder erweiterte Erkundungsmöglichkeiten an.