Surviving the Aftermath: New Alliances jetzt auch auf Konsolen

PC Switch XOne PS4

Wie Paradox Interactive und Iceflake Studios heute bekannt gegbeen haben, ist die erste Erweiterung New Alliances (im Spiele-Check) für das postapokalyptische Aufbau-Survival-Spiel Surviving the Aftermath (im Spiele-Check) jetzt auch für die Konsolenversionen erhältlich. Die Erweiterung baut auf den Gameplay-Funktionen der Weltkarte auf und ermöglicht es euch, eine poastapokalyptische Gesellschaft zu vereinen, indem sich verschiedene im Ödland überlebende Kolonien verbünden. Checker Vampiro fasste die Erweiterung in unserem Check wie folgt zusammen:

Die spielmechanischen Neuerungen von New Alliances fügen sich sehr gut ins Spielgeschehen ein und sind ein echter Mehrwert für Dynamik und Atmosphäre.

New Alliances ist zum Preis von 14,99 Euro (UVP) in den Konsolenstores der Xbox und der Playstation verfügbar.

Ebenfalls verfügbar ist das Forgotten Tracks Radio-Pack. Es enthält zwei Playlists, die ihr über das Radio im Spiel hören könnt. Der Preis liegt bei 3,99 Euro (UVP).

Gleichzeitig zum Konsolenrelease von New Alliances erscheint außerdem ein neuer Patch mit Bugfixes und Quality-of-Life-Verbesserungen. Der Patch erscheint nicht nur für die Konsolenversionen, sondern auch die PC-Version des Hauptspiels und die Erweiterung.