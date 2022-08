GC22: Hyenas angeschaut, an Cringe gestorben

Auf der Jagd nach Merchandise

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser In dem Multiplayer-Shooter von Creative Assembly macht ihr als Dreier-Team Jagd auf Merchandise einer riesigen Firma. Das Gameplay ist vielversprechend, die Präsentation Fremdscham-induzierend.

Breit aufgestellt sind die Entwickler von Creative Assembly allemal. Neben der riesigen Globalstrategie-Reihe Total War und diversen anderen Titeln ähnlicher Machart haben sie 2014 mit Alien Isolation auch einen Ausflug in die Welt der Survival-Horror-Spiele gemacht. Aktuell werkelt das britische Studio an einem weiteren Titel, mit dem es Neuland betritt: Hyenas. Das konnte ich bei einer Präsentation auf der Gamescom 2022 genauer ansehen und bin mir nicht sicher, ob der gewählte Ansatz ein Heilsbringer für die Strategen sein wird.

Aber von vorne: Bei Hyenas handelt es sich um einen Multiplayer-First-Person-Shooter mit Fokus auf ein konkretes Spielziel. Ihr sollt nämlich der multinationalen Riesenfirma Clout Merchandise-Produkte stehlen. Warum genau, darüber ließen mich die Entwickler bei der Präsentation noch im Unklaren, aber die Prämisse ist auch so albern, dass mir das letztlich egal ist. Dazu gesellen sich pseudo-lustige Sprüche und eine leicht cartoon-mäßig angehauchte Optik, wie sie bei vielen Spielen ähnlicher Machart und Zielgruppe des Öfteren zu finden ist.

In der gezeigten Alpha-Version zieht ein Dreierteam los, um den Safe zu knacken. Laut Creative Assembly wird die Spielerzahl aber auch höher sein können, spätestens durch künftige Updates. Aktuell gibt es sechs Charaktere, von denen jeder seine eigenen Fähigkeiten mitbringt. Beispielsweise wurde eine Drag Queen gezeigt (ja, die Figur wurde wirklich so vorgestellt), die eine Barriere bauen kann, die Kugeln der Gegner zurückwirft und euch so effektiv schützt. Eine andere Klasse kann für sich selbst die Schwerkraft deaktivieren, in bestimmten Zonen ist das standardmäßig der Fall und manche Schalter bewirken ebenfalls diesen Effekt. Das könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen, um andere Spieler aus dem Konzept zu bringen.

Denn insgesamt können fünf Teams auf einer Map unterwegs sein, alle mit demselben Ziel: Möglichst viel Merchandise zu sammeln. Denn nur, wenn ihr genügend habt öffnet aktiviert sich die Möglichkeit zur Flucht, werdet ihr abgeknallt, können die Gegner eure Beute stehlen und so selbst fliehen. Die Waffen selbst haben ebenfalls besondere Effekte, beispielsweise kann das Gewehr El Silvon eine Art Röntgenmodus aktivieren, so dass ihr Feinde durch Wände hindurchseht. Das müssen nicht nur menschliche Spieler sein, sondern können auch Murfs, geklonte Waffen, sein.

Habt ihr es zum Tresor geschafft, gilt es, ihn aufzukriegen. Das passiert mit einem Laserschneider, der natürlich seine Zeit braucht. Also müsst ihr ihn gegen Murfs und andere Hyenas verteidigen. Dabei helfen euch auch ungewöhnliche Waffen wie einen Katzenbombe, deren Sinn ich nicht so richtig verstanden habe, und die Schaumgranat. Die produziert eine Wand aus, richtig, Schaum. Die dient aber eher als Sichtschutz, zur Verteidigung taugt sie nicht wirklich.

Irgendwie lässt mich Hyenas zwiegespalten zurück. Mit diesem pseudo-coolen und -hipen Stil kann ich nichts anfangen und er ist für mich ein sicheres Brechmittel. Aber die Gameplay-Idee, die ist durchaus charmant und auch die Klassen und Waffen machen auf den ersten Blick einen sinnvollen Eindruck. Wenn ihr es also schafft, das Setting auszublenden, oder es euch sogar gefällt, dann könnt ihr den Titel im Auge behalten. Ist das aber nicht der Fall, dann dürftet ihr meinem Eindruck nach damit so viel Spaß haben wie ein Epilepktiker auf einem Goa-Rave. Um es in den Worten der Jugend zu sagen: Voll Cringe, alter!