GC22: Open-World-RPG Wyrdsong von Entwickler-Veteranen angekündigt

PC Xbox X PS5

Mit einem einminütigen Artwork-Teaser haben die Entwickler des neu gegründeten Studios Something Wicked Games auf der gestrigen Gamescom Opening Night Live 2022 ein Open-World-Rollenspiel mit dem eigentümlichen Titel Wyrdsong angeteasert. Dabei soll es sich um ein klassisches Rollenspiel in einem fiktiven mittelalterlichen Setting in Portugal handeln, dessen Story und Gameplay von altbewährten Tugenden beliebter RPG-Klassiker in einem Fantasy-Universum geprägt sein soll.

Diese Ambitionen und die Ausrichtung auf althergebrachte Stärken des Genres kommen nicht von ungefähr, sind doch die beiden Gründer des neuen Studios keine Geringeren als Jeff Gardiner, ehemaliger Produzent und Gamedesigner bei Bethesda Game Studios und Charlie Staples, langjähriger Designdirektor bei Obsidian Entertainment. Bereits am Anfang macht der Teaser deutlich, in welche Richtung die Reise geht, da dort klassische RPG-Hits wie Fallout 3, Fallout - New Vegas, Fallout 4, The Elder Scrolls 5 - Skyrim, Dragon Age - Inquisition und The Outer Worlds als Referenzen genannt werden, an deren Entwicklung die Branchenveteranen beteiligt waren.

Aktuell befindet sich das Studio Something Wicked Games im Aufbau, Mitarbeiter werden gesucht, auch ist noch kein Publisher für die Produktion und den Vertrieb gefunden. Für die Promo und die Messepräsentationen konnte jedoch mit NetEase einer der führenden chinesischen Internettechnologie-Unternehmen als Partner gewonnen werden. Zur Zeit liegt also weder ein Veröffentlichungsdatum in greifbarer Nähe, noch sind Release-Plattformen bekannt, auch sonstige Infos zum Spiel sind eher rar. Sollte es auf der Gamescom in den nächsten Tagen oder in Zukunft mehr Details zum geplanten Titel geben, erfahrt ihr es hier bei uns.