PM: Dead Island 2 bei der Opening Night Live der Gamescom angekündigt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ja, es ist wahr: Dead Island 2 ist jetzt OFFIZIELL! Warum haben wir uns dann so ruhig verhalten? Wir wollten, dass unsere globale Ankündigung mit einer fantastischen Demo einhergeht und wir freuen uns sehr, dass die Weltpresse die Beta-Version des Spiels auf der Gamescom in die Finger bekommt.

Wir sind wirklich stolz darauf, endlich all unsere harte Arbeit präsentieren zu können!

Dead Island 2 ist ein mitreißendes Action-Rollenspiel im Ego-Shooter-Stil, das in einem von Zombies heimgesuchten Los Angeles spielt, das wir gerne HELL-A nennen.

Was also haben wir gemacht? 2018 begannen die Deep Silver Dambuster Studios mit der Entwicklung von Dead Island 2, wobei der Fokus auf ein trashiges Horror-Zombie-Game gelegt wurde – in your face; nah dran, blutrünstig und persönlich.

Wir wollten nicht, dass unsere Helden bloße Überlebende sind. Wir wollten, dass sie aufblühen und mit dem Grinsen eines Raubtiers und diesem skurrilen Augenzwinkern in Richtung Kamera mit dem Kopf voran in den Kampf preschen.

Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, unsere Spielwelt, die Story und vor allem unsere taktischen und sehr, sehr blutrünstigen Ego-Shooter-Nahkampfszenen auszugestalten.

In unserer Geschichte wurde Los Angeles überrannt, die Evakuierungsmaßnahmen sind gescheitert, das Militär hat sich zurückgezogen und L.A. befindet sich komplett in Quarantäne. Ihr sind infiziert, aber immun und erlebt starke Veränderungen an eurem Körper. Um Hell-A zu entkommen, müsst ihr mit dem Mörder in euch warm werden und vielleicht auch mit dem Zombie in euch!

Was macht Dead Island 2 so einzigartig?

Zum einen ist Dead Island für seine fantastische Kulisse “Paradise Gone to Hell” bekannt und unsere Zompocalypse findet in keiner geringeren als der Stadt der Engel statt. Wir nehmen die Spieler mit auf eine Achterbahnfahrt durch viele bekannte Schauplätze von L.A. – von den Stränden von Venice und Santa Monica bis hin zu den luxuriösen Villen von Bel Air und darüber hinaus.

Der zweite Grund sind die blutrünstigen Kämpfe – unsere wichtigste Säule im Spiel. Wir konzentrieren uns unverhohlen auf das Ermorden von Zombies und haben abartig viel Zeit damit verbracht, leidenschaftlich unsere eigene unglaublich grausame, blutige Technologie (Codename FLESH – Fully Locational Evisceration System for Humanoids) zu entwickeln. Als Begleitung des blutigen Abschlachtens bieten wir ein riesiges Arsenal an aufrüstbaren Nah- und Fernkampfwaffen sowie ein detailliertes und extrem anpassbares Fähigkeitskartensystem, das es Spielern ermöglicht, ihren Spielstil wirklich anzupassen – und all das in einem chaotischen und blutigen Kampf-Sandbox-Game! Spieler können Zombies auf unglaublich stilvolle Weise zerschneiden, hacken, rösten, schmelzen lassen, verprügeln, die Glieder brechen und zerstückeln – alles ganz geordnet.

Zombies sind das Zentrum von allem in Dead Island. Ihr werdet auf eine riesige Auswahl an Gameplay- und visuellen Zombie-Variationen stoßen, die allesamt die Lebendigkeit und Einzigartigkeit von L.A. verkörpern.

All dies wird durch unseren frechen und trashigen Stil erlebt – dynamisch, großspurig und überlebensgroß – und mit einem wissenden Augenzwinkern in Richtung Kamera. Aber vergessen wir nicht, dass wir in unserem blutrünstigen Herzen trashigen Horror lieben. Deshalb gibt es jede Menge Jump-Scares, ungeheure Begegnungen und gruselige Orte zu erkunden!

Im Fokus der Demo, die die Presse auf der Gamescom spielt, steht unser brutaler, taktischer Kampf in der Mission “Boardwalking Dead”, die am Pier von Santa Monica spielt. Es ist eine Mission, die mitten durch unser Abenteuer führt und es ermöglicht, mit unserem umfangreichen Kampfsystem zu experimentieren und unsere einzigartige, trashige Sicht von L.A. zu erleben.

Das war’s. Vorerst jedenfalls! Wir können es kaum erwarten, euch in naher Zukunft mehr zu berichten!

Dead Island 2 ist ab dem 3. Februar 2023 für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.