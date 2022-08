GC22: Sci-fi-Story-Action-Shooter Scars Above näher vorgestellt

PC Xbox X PS5

Das serbische Indiestudio Mad Head Games und Publisher Prime Matter haben auf der gestrigen Gamescom Opening Night Live 2022 einen Trailer mit Spielszenen zu Scars Above gezeigt. Das Spiel wurde erstmals auf dem Summer Game Fest 2021 vorgestellt und machte damals den Eindruck eines Survival-Actionadventures mit Fokus auf Erkundung eines fremden Planeten. Der neue, knapp anderthalbminütige Trailer, den ihr im Anschluss anschauen könnt, zeigt jedoch eine weit actionlastigere Facette des Sci-fi-Titels.

Scars Above soll Elemente eines Science-Fiction-Actionadventures und Third-Person-Shooters mit Rätsel- und Investigativ-Mechaniken kombinieren und die Erkundung der Welt anhand eines intensiven Story-Fokus belohnen und dem Spieler einen herausfordernden Überlebenskampf bieten.

Als Crew-Mitglied des SCAR-Teams strandet ihr unfreiwillig auf einem Alien-Planeten und seid zuerst Mal auf euch allein gestellt. Durch Erkundung der außerirdischen Spielwelt und den ersten Kampfhandlungen mit fremdartigen Gegnern treibt ihr die Geschichte voran. Ruinen alter Zivilisationen und Alien-Artefakte laden zum Lösen diverser Rätsel ein. Laut Entwickler wird der Spieler durch das Überwinden schwieriger Situationen, das Meistern fordernder Kämpfe und das Lüften spektakulärer Geheimnisse in seinem immersiven Vorankommen belohnt.

Trotz unterschiedlicher Prämissen und Gameplay-Elemente erinnert der Titel in seinem Setting, der Spielwelt, der Spielfigur und dem Shooter-Kampfsystem alles in allem ein wenig an Returnal von Housemarque, wenn auch ohne Arcade- und Roguelike-Elemente. Scars Above soll noch in diesem Jahr für PC, PS4, PS5 und Xbox Series erscheinen.