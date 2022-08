GC22: The Callisto Protocol angeschaut, ein blutiger Gefängnisausbruch

Vorsicht, Tentakeln!

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Das neue Spiel von Dead-Space-Papa Glen Schofield und seinem Team verspricht, ein ekelhafter, packender und schicker Horrortrip zu werden. Zumindest einer ausführlichen Gameplay-Präsentation nach.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Callisto Protocol ab 53,68 € bei Amazon.de kaufen.

Wir schreiben das Jahr 2320, die Welt hat es endlich ins Weltall geschafft und ihr als Spieler steckt mittendrin. Allerdings solltet ihr keine romantischen Ausflüge in die unendlichen Weiten erwarten, keine Liebeleien mit Alienrassen und auch coole Technik-Gadgets gibt es nur bedingt. Stattdessen findet ihr euch in The Callisto Protocol auf der Gefängniskolonie Black Iron wieder, auf der irgendetwas Furchtbares passiert ist. Was genau, das müsst ihr selbst rausfinden. Eines ist aber sicher, dieses mysteriöse Event hat dafür gesorgt, dass die anderen Insassen und auch Wachen zu blutrünstigen und ekelhaft mutierten Bestien werden. Auf der Gamescom 2022 wurde mir eine längere Gameplay-Szene gezeigt, die so einiges dazu verrät, was euch am 2. Dezember 2022 erwartet.

Gezeigt wurde das Ganze laut Aussage des Entwicklers Striking Distance auf "Next-Gen-Hardware", was auch immer das genau bedeutet. Aber eines ist klar, The Callisto Protocol kann verdammt gut aussehen, die Licht- und Schattenspiele sorgen für herrlich-eklige Horrorstimmung und wie das Blut spritzt und an dem namenslosen Charakter hängen bleibt, das ist nur fantastisch. Dazu gesellt sich die super Soundkulisse, bei der ihr gequälte Schreie hört, dazu eure eigenen Schritte, die mich selbst bei der Präsentation haben nervös zusammenzucken lassen. Atmosphäre: A mit Sternchen.

Die Kämpfe gegen die mutierten Biester machen einen wuchtigen Eindruck, bei jedem Treffer mit dem Cyber-Schlagstock scheppert und knallt es, dass es eine helle Freude ist. Die ekelhaften Gegner sind mit Wunden, Eiterblasen und anderen ekligen Elementen überzogen und haben sogar noch eine Eigenart: Manche von ihnen mutieren, genauer gesagt wachsen ihnen Tentakeln aus dem Körper. Die solltet ihr möglichst schnell abschießen, sonst entwickelt sich der Ex-Mensch zu einem noch mächtigeren Wesen weiter und macht euch das Leben schwer.

Übrigens sagt euch das Spiel auch direkt, dass ihr die Auswüchse entfernen sollt: An einer Wand lehnend lag eine tote Wache, über ihr Stand mit Blut geschrieben "Shoot the Tentacles". Habe ich schon gesagt, dass Striking Distance Ahnung von Atmosphäre hat? Dem armen Tropf wird auch postwendend die Keycard abgenommen, beziehungsweise vielmehr herausgeschnitten. Aus irgendeinem Grund wurde sie ihm in den Nacken implantiert.

Dadurch geht es weiter zu einer Upgrade-Station für Waffen, wo meine Prügel und Schießeisen gegen Credits mit neuen Funktionen ausgestattet werden. Was genau die Überarbeitungen bringen, das kann ich nicht sagen. Aber die Null-Schwerkraft-Wumme hat es definitiv in sich. Mit ihr könnt ihr Gegner in laufende Ventilatoren schleudern oder sie an der Flucht hindern.

Letzteres ist besonders hilfreich bei einem Gegner, der kurz nach der Aktivierung eines Wassertanks auftaucht. Denn während sich der Held freut, dass der Mechanismus wieder läuft, bemerkt er auch, lauter an der Decke festgeklebte Menschen. Fast wie in einem Spinnennetz. Und wie aufs Stichwort taucht ein deformierter, auf allen Vieren kriechender und sogar die Wand hochlaufender Mutant auf, dem der Kopf anständig zurechtgerückt werden muss.

Ein paar weitere Gegner werden mit der Null-Schwerkraft-Wumme durch die Gegend geschleudert oder via Stealth mit einem Messer getötet. Ihre Kollegen kriegen nix mit, was bei dem lauten Schmatzen des platzenden mutierten Kopfes wohl nicht ganz realistisch ist, andererseits sind Space-Mutanten auch nicht gerade für ihren Intellekt bekannt. Apropos Kopf: Gelegentlich kann es wohl vorkommen, dass die Entfernung des selbigen nicht das Ende für einen Gegner ist, sondern dass ihm plötzlich Tentakeln nachwachsen, die ihr schnell zerstören solltet. Übrigens scheint es so, als wäre das nicht im Nahkampf möglich, was durchaus zu einem nervigen Faktor werden könnte.

Nach den weiteren Kämpfen und mehreren toten Mutanten wird der Bereich plötzlich geflutet und es geht bergab. Eine typische Wasserrutsch-Szene, wie man sie aus anderen Spielen zu Genüge kennt. Ihr müsst heranrauschenden Objekten ausweichen, euch an der schicken Optik erfreuen und wenn ihr nicht genau aufpasst, gibt es einen dumpfen Knall, ihr landet auf dem übergroßen Rotor der Lüftungsanlage und werdet halbiert. Doof gelaufen. Für die Splatter-Freunde aber ein durchaus netter Anblick, The Callisto Protocol lässt sich bei der Gewaltdarstellung nicht lumpen.

Ganz allgemein ist das Horror-Spiel nichts für schwache Nerven. Die Umgebung sieht fast schon beängstigend realistisch aus, der Sound kann einen wirklich einsaugen und die Gegner sind furchteinflößend ekelhaft. Nach der Präsentation bin ich mir sicher, dass es ein würdiger Erbe für Dead Space wird. Allerdings kam es mir so vor, als wäre die Null-Schwerkraft-Waffe etwas zu mächtig und als könnten die Mutationen nerven. Das sind nur Vermutungen, in etwas über drei Monaten sind wir schlauer. Ich freue mich drauf und fülle schonmal den Vorrat an Blutdrucksenkern auf.